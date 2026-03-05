Gdzie Polacy spędzili ferie zimowe? Play zna odpowiedź

Trzy tury zimowego odpoczynku

Tegoroczne ferie podzielono na trzy etapy. Pierwsza grupa rozpoczęła urlopy 19 stycznia. Byli to mieszkańcy województw mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Druga tura trwała od 2 do 15 lutego. Obejmowała województwa dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie i opolskie. Trzeci etap zakończył się 1 marca. Wtedy odpoczywali uczniowie z podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i śląskiego.

Play przeanalizował zanonimizowane dane z kart SIM. Informacje pochodzą od stałych mieszkańców sześciu dużych miast. Badanie objęło Warszawę, Łódź, Kraków, Poznań, Wrocław i Gdańsk. Fioletowy operator sprawdzał logowania urządzeń do stacji bazowych między 17 stycznia a 21 lutego 2026 roku.

Tatry deklasują konkurencję

Większość wyjeżdżających została w Polsce. Dokładnie 53,3% klientów Play spędziło urlop w kraju. Największym zainteresowaniem cieszyły się góry. Zakopane, Bukowina Tatrzańska i Poronin przejęły ponad połowę ruchu turystycznego z wielkich miast. Same Zakopane wybrało 31% turystów górskich. Bukowina Tatrzańska przyciągnęła 18 procent z nich.

Na kolejnych miejscach znalazła się Krynica-Zdrój z wynikiem 13%. Szklarska Poręba i Poronin uzyskały po 10%. Listę zamykają Szczyrk (7%), Wisła (6 procent) oraz Świeradów-Zdrój i Karpacz (po 3%). Play zauważył też efekt weekendu. Od piątkowego wieczoru do niedzieli po południu liczba osób na stokach rosła o około 20%. W pierwszej dziesiątce najchętniej odwiedzanych polskich miast znalazł się jeden wyjątek. Dziesiąte miejsce zajął nadmorski Sopot.

Włochy i Hiszpania królują za granicą

Turyści wyjeżdżający za granicę szukali śniegu lub słońca. Pierwsze miejsce we wszystkich sześciu badanych miastach zajęły Włochy. Przyciągały one narciarzy swoimi kurortami. Drugie miejsce wszędzie przypadło Hiszpanii. Obejmowało to również Wyspy Kanaryjskie i Baleary. Z mapy udostępnionej przez fioletowego operatora wynika, że Polacy podróżowali również do Wielkiej Brytanii, Francji i Portugalii.

Wybory mieszkańców poszczególnych miast nieco się różniły: