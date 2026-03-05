T-Mobile ma 12 667 stacji bazowych. Tak w tydzień zwiększył się zasięg

T-Mobile podał najnowsze dane o liczbie stacji bazowych, działających we wszystkich standardach – jest ich łącznie 12 667. To sporo, ale to wciąż mniej, niż ma Play, który rok 2025 zakończył z liczbą 13 175 stacji bazowych. Również drugi w zestawieniu Orange może pochwalić się nieco większą liczbą stacji niż ma T-Mobile – koniec roku Pomarańczowi zamknęli z wynikiem 12 670 obiektów, za to Plus odstaje do czołówki, oferując zasięg szacowany na około 10 tys. stacji bazowych (dokładne dane nie są znane).

T-Mobile w ciągu minionego tygodnia do swojej puli dołożył jedną stację bazową, która zagościła w Krakowie, w Galerii Bronowice. Jednocześnie też operator rozbudowywał dostępność usługi 5G Bardziej na już działających stacjach.

Liczba stacji 5G w paśmie C wzrosła do 4825. W minionym tygodniu powstały 2 nowe stacje, a operator może się pochwalić poprawionym zasięgiem w Wilkasach i Węgierskiej Górce. Dwie stacje z 5G Bardziej nie robią może wielkiego wrażenia, jednak wcześniejsze raporty operatora pokazują, że nie jest to jeszcze ostatnie jego słowo.

Nieco bardziej intensywnienie przebiega rozbudowa 5G Bardziej w paśmie 700 MHz. Liczba stacji z pasmem 700 MHz wynosi już 582, a w tydzień standard ten ruszył na 9 nowych stacjach. Nowe miejscowości, do których dotarło pasmo 700 MHz, to: Częstochowa, Gorzanów, Konopiska, Kruszów, Lipowiec Kościelny, Łańcut, Okup Wielki, Polna i Sieradz.