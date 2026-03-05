Na te strony już nie wejdziesz. Rządowa blokada Internetu
Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski pochwalił się działaniami polskich służb, które współpracowały z Europolem. Dzięki temu zablokowano dostęp do ponad 120 stron internetowych.
Polska blokuje strony internetowe
Krzysztof Gawkowski, aktualny Minister Cyfryzacji, pochwalił się na platformie X sukcesem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, NASK i CERT Polska.
Polskie organizacje, we współpracy z Europolem, zablokowały dostęp do ponad 120 polskich stron internetowych. Chodzi o serwisy phishingowe, które służyły do oszukiwania obywateli.
Dzięki zaangażowaniu specjalistów z NASK i CERT Polska możliwe było dokonanie blokady na 120 polskich domenach powiązanych z działalnością phishingową realizowaną w ramach platformy Tycoon 2FA. To narzędzie wykorzystywane przez cyberprzestępców do przejmowania kont pocztowych na dużą skalę. Za jego pomocą wysyłano dziesiątki milionów wiadomości phishingowych miesięcznie, co dało nieautoryzowany dostęp do niemal 100 000 organizacji na całym świecie, w tym szkół, szpitali i instytucji publicznych.
W sumie, w ramach operacji, w całej Europie zablokowano dostęp aż do 330 różnych domen, które służyły przestępcom w ich działaniach. Według szefa resortu cyfryzacji jest to ważny dzień w walce z cyberzagrożeniami.