Na te strony już nie wejdziesz. Rządowa blokada Internetu

Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski pochwalił się działaniami polskich służb, które współpracowały z Europolem. Dzięki temu zablokowano dostęp do ponad 120 stron internetowych.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:39
Polska blokuje strony internetowe

Krzysztof Gawkowski, aktualny Minister Cyfryzacji, pochwalił się na platformie X sukcesem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, NASK i CERT Polska.

Polskie organizacje, we współpracy z Europolem, zablokowały dostęp do ponad 120 polskich stron internetowych. Chodzi o serwisy phishingowe, które służyły do oszukiwania obywateli.

Dzięki zaangażowaniu specjalistów z NASK i CERT Polska możliwe było dokonanie blokady na 120 polskich domenach powiązanych z działalnością phishingową realizowaną w ramach platformy Tycoon 2FA. To narzędzie wykorzystywane przez cyberprzestępców do przejmowania kont pocztowych na dużą skalę. Za jego pomocą wysyłano dziesiątki milionów wiadomości phishingowych miesięcznie, co dało nieautoryzowany dostęp do niemal 100 000 organizacji na całym świecie, w tym szkół, szpitali i instytucji publicznych.

informuje Krzysztof Gawkowski.

W sumie, w ramach operacji, w całej Europie zablokowano dostęp aż do 330 różnych domen, które służyły przestępcom w ich działaniach. Według szefa resortu cyfryzacji jest to ważny dzień w walce z cyberzagrożeniami.

telepolis
nask rząd CERT Polska Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości Krzysztof Gawkowski Ministerstwo Cyfryzaji
Źródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: X / Krzysztof Gawkowski, oprac. własne