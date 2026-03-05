Na te strony już nie wejdziesz. Rządowa blokada Internetu

Dzięki zaangażowaniu specjalistów z NASK i CERT Polska możliwe było dokonanie blokady na 120 polskich domenach powiązanych z działalnością phishingową realizowaną w ramach platformy Tycoon 2FA. To narzędzie wykorzystywane przez cyberprzestępców do przejmowania kont pocztowych na dużą skalę. Za jego pomocą wysyłano dziesiątki milionów wiadomości phishingowych miesięcznie, co dało nieautoryzowany dostęp do niemal 100 000 organizacji na całym świecie, w tym szkół, szpitali i instytucji publicznych.

informuje Krzysztof Gawkowski.