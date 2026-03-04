Inea ma nową ofertę. Światłowód 2 Gb/s dostaniesz na pół roku za darmo

Nowa usługa debiutuje w Wielkopolsce

Od 3 marca polski rynek zyskał kolejną usługę szybkiego dostępu do sieci. Inea uruchomiła Internet światłowodowy o prędkości 2 Gb/s. Na początku z tego rozwiązania korzystają wyłącznie mieszkańcy Wielkopolski. Operator traktuje ten krok jako wstęp do dalszej ekspansji na pozostałe rynki.

Firma planuje systematycznie rozszerzać zasięg terytorialny nowej technologii. Docelowo łącza o przepustowości 2 Gb/s trafią do klientów w całej Polsce. Taka prędkość zapewnia płynne działanie sieci przy wielu użytkownikach jednocześnie. Praca zdalna, nauka i domowa rozrywka mogą odbywać się bez żadnych opóźnień.

Promocyjne warunki dla nowych abonentów

Wielkopolski dostawca przygotował darmowe miesiące dla osób wybierających prędkość 2 Gb/s. Klienci podpisują w tym wariancie umowę na 12 miesięcy i przez pierwsze pół roku korzystają zupełnie za darmo. Taki model pozwala znacząco obniżyć średni koszt utrzymania domowego łącza. Od 7. miesiąca cena wynosi 109 zł miesięcznie (z rabatem za zgody marketingowe) lub 114 zł miesięcznie (bez zgody na marketing).

Abonenci mają swobodę w doborze zamawianych rozwiązań. Mogą zdecydować się na sam dostęp do sieci lub dobrać pakiety dodatkowe. Wprowadzenie wyższej prędkości stanowi odpowiedź operatora na rosnące zapotrzebowanie przesyłu danych. Priorytetem firmy pozostaje utrzymanie stabilności i bezpieczeństwa udostępnianych połączeń.

Naszym celem jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań, które wspierają klientów w ich codziennych wyzwaniach - zapewniając stabilność, niezawodną szybkość i pełne bezpieczeństwo. Nowa oferta stanowi kontynuację rozwoju usług łączących technologię z praktyczną wartością. powiedział Maciej Piechociński, Prezes Zarządu, Inea

Przegląd pozostałych pakietów operatora

Operator udostępnia także niższe opcje szybkości. Klienci mogą wybrać łącze o prędkości 300 Mb/s, 600 Mb/s lub 1000 Mb/s. W ofercie na sam Internet dostawca proponuje umowę bez dłuższego zobowiązania, a przez pierwsze pięć miesięcy użytkownik ma usługę za darmo. Pakiety 600 i 1000 Mb/s zawierają w zestawie router obsługujący standard Wi-Fi 6.

Inea sprzedaje również pakiety Internetu z telewizją. Podstawowy zestaw obejmuje 73 kanały. Klienci mogą zawrzeć umowę na 12 miesięcy, w której pierwsze pół roku jest darmowe. Od siódmego miesiąca opłata wynosi 89 zł za łącze 300 Mb/s. Abonament za wariant 600 Mb/s to 99 zł, a w przypadku opcji 1000 Mb/s koszt to 109 zł miesięcznie. Od 13. miesiąca opłaty rosną o dodatkowe 10 zł miesięcznie, i tak co 12 miesięcy.