Orange daje darmowe gigabajty. Pakiet włączy się automatycznie

W związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie i utrudnieniami w podróżach Orange uruchomił specjalną usługę dla klientów sieci przebywających na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Operator zaoferował im bezpłatny pakiet 10 GB na 10 dni.

Dalsza część tekstu pod wideo

Chcemy w ten sposób wesprzeć osoby oczekujące na bezpieczny powrót do kraju i ułatwić im kontakt z bliskimi oraz dostęp do najważniejszych informacji – przekonuje Orange.

Jak skorzystać z dodatkowego pakietu roamingowego?

Operator maksymalnie uprościł proces aktywacji pakietu. Klienci ofert abonamentowych muszą w tym celu wysłać SMS o treści PAKIET na numer 80060. Wkrótce po tym powinni otrzymać powiadomienie o dostępności paczki. Jeszcze prościej mają klienci prepaid – u nich usługa włącza się automatycznie. Natomiast użytkownicy Orange Flex otrzymają powiadomienie o możliwości aktywacji roamingu w aplikacji.

Pakiet można uruchomić do 15 marca 2026 r. i korzystać z niego przez 10 dni od momentu włączenia.