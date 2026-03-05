Wiadomości

Orange daje darmowe gigabajty. Pakiet włączy się automatycznie

Orange poszedł w ślady pozostałych operatorów i też uruchomił darmową usługę dla klientów sieci, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie. Czeka na nich pakiet 10 GB na 10 dni.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 11:06
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Orange daje darmowe gigabajty. Pakiet włączy się automatycznie

W związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie i utrudnieniami w podróżach Orange uruchomił specjalną usługę dla klientów sieci przebywających na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Operator zaoferował im bezpłatny pakiet 10 GB na 10 dni. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Chcemy w ten sposób wesprzeć osoby oczekujące na bezpieczny powrót do kraju i ułatwić im kontakt z bliskimi oraz dostęp do najważniejszych informacji

– przekonuje Orange.

Jak skorzystać z dodatkowego pakietu roamingowego?

Operator maksymalnie uprościł proces aktywacji pakietu. Klienci ofert abonamentowych muszą w tym celu wysłać SMS o treści PAKIET na numer 80060.  Wkrótce po tym powinni otrzymać powiadomienie o dostępności paczki. Jeszcze prościej mają klienci prepaid – u nich usługa włącza się automatycznie. Natomiast użytkownicy Orange Flex otrzymają powiadomienie o możliwości aktywacji roamingu w aplikacji.   

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Kabel USB - USB-C XLINE UC02KFC-AC 60W 2 m Czarny
Kabel USB - USB-C XLINE UC02KFC-AC 60W 2 m Czarny
0 zł
69.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 69.99 zł
Szkło hybrydowe 3MK FlexibleGlass do Samsung Galaxy S21
Szkło hybrydowe 3MK FlexibleGlass do Samsung Galaxy S21
0 zł
28.7 zł - najniższa cena
Kup teraz 28.7 zł
Kabel USB-A/USB-C - USB-C/Lightning ENERGEA Bazic GoCharge Alucable 60W 1m Czarny
Kabel USB-A/USB-C - USB-C/Lightning ENERGEA Bazic GoCharge Alucable 60W 1m Czarny
0 zł
89.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 89.99 zł
Advertisement

Pakiet można uruchomić do 15 marca 2026 r. i korzystać z niego przez 10 dni od momentu włączenia.

Przypomnijmy, że już wcześniej z podobnym pomysłem wyszli pozostali operatorzy, choć zakres dostępnych za darmo usług znacznie się różni. Plus dał swoim klientom 15 GB danych oraz 120 minut na rozmowy, z czego można skorzystać w kilku wybranych państwach Bliskiego Wschodu. Użytkownicy sieci Play również dostali 15 GB na dane do wykorzystania w wybranych krajach, choć bez pakietu rozmów. Z kolei klienci T-Mobile zostali zwolnieni z opłat za rozmowy, SMS-y i otrzymali dodatkowy pakiet internetu mobilnego 15 GB. Tu również lista objęła kilka państw regionu. Wygląda więc na to, że oferta Orange jest najskromniejsza.

Image
telepolis
10 GB orange roaming Roaming międzynarodowy Bliski Wschód
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Orange