Orange daje darmowe gigabajty. Pakiet włączy się automatycznie
Orange poszedł w ślady pozostałych operatorów i też uruchomił darmową usługę dla klientów sieci, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie. Czeka na nich pakiet 10 GB na 10 dni.
W związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie i utrudnieniami w podróżach Orange uruchomił specjalną usługę dla klientów sieci przebywających na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Operator zaoferował im bezpłatny pakiet 10 GB na 10 dni.
Chcemy w ten sposób wesprzeć osoby oczekujące na bezpieczny powrót do kraju i ułatwić im kontakt z bliskimi oraz dostęp do najważniejszych informacji
Jak skorzystać z dodatkowego pakietu roamingowego?
Operator maksymalnie uprościł proces aktywacji pakietu. Klienci ofert abonamentowych muszą w tym celu wysłać SMS o treści PAKIET na numer 80060. Wkrótce po tym powinni otrzymać powiadomienie o dostępności paczki. Jeszcze prościej mają klienci prepaid – u nich usługa włącza się automatycznie. Natomiast użytkownicy Orange Flex otrzymają powiadomienie o możliwości aktywacji roamingu w aplikacji.
Pakiet można uruchomić do 15 marca 2026 r. i korzystać z niego przez 10 dni od momentu włączenia.
Przypomnijmy, że już wcześniej z podobnym pomysłem wyszli pozostali operatorzy, choć zakres dostępnych za darmo usług znacznie się różni. Plus dał swoim klientom 15 GB danych oraz 120 minut na rozmowy, z czego można skorzystać w kilku wybranych państwach Bliskiego Wschodu. Użytkownicy sieci Play również dostali 15 GB na dane do wykorzystania w wybranych krajach, choć bez pakietu rozmów. Z kolei klienci T-Mobile zostali zwolnieni z opłat za rozmowy, SMS-y i otrzymali dodatkowy pakiet internetu mobilnego 15 GB. Tu również lista objęła kilka państw regionu. Wygląda więc na to, że oferta Orange jest najskromniejsza.