T-Mobile: na 2 tygodnie rozmowy, SMS-y i 15 GB bez opłat

Po ataku USA i Izraela na Iran wielu Polaków zostało odciętych od możliwości szybkiego powrotu do kraju. Problem objął kilka państw Bliskiego Wschodu. Z myślą o tym, T-Mobile zdecydował o przekazaniu dodatkowych 15 GB dla klientów przebywających w regionie i zwolnieniu z opłat za połączenia i SMS-y.

Dalsza część tekstu pod wideo

Łączność, która w sytuacji zagrożenia, pozostaje jedną z podstawowych potrzeb, nie może być zakłócona – wyjaśnia T-Mobile.

Od 3 marca 2026 roku klienci T-Mobile przebywający w Izraelu, Iranie, Bahrajnie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze, Kuwejcie, Arabii Saudyjskiej, Iraku, Jordanie i Omanie zostaną zwolnieni z opłat za rozmowy, SMS-y i otrzymają dodatkowy pakiet internetu mobilnego 15 GB aktywny do 16 marca. Pakiet gigabajtów zostanie aktywowany automatycznie, a o jego uruchomieniu klienci zostaną powiadomieni SMS-em.

Dodatkowo przebywającym w regionie klientom T-Mobile na Kartę i Heyah wydłużona zostanie ważność konta o 100 dni.