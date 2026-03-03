Wiadomości

T-Mobile: na 2 tygodnie rozmowy, SMS-y i 15 GB bez opłat

Podobnie jak Play i Plus, również i T-Mobile postanowił wspomóc Polaków, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie po wybuchu konfliktu zbrojnego.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 11:34
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
T-Mobile: na 2 tygodnie rozmowy, SMS-y i 15 GB bez opłat

Po ataku USA i Izraela na Iran wielu Polaków zostało odciętych od możliwości szybkiego powrotu do kraju. Problem objął kilka państw Bliskiego Wschodu. Z myślą o tym, T-Mobile zdecydował o przekazaniu dodatkowych 15 GB dla klientów przebywających w regionie i zwolnieniu z opłat za połączenia i SMS-y. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Łączność, która w sytuacji zagrożenia, pozostaje jedną z podstawowych potrzeb, nie może być zakłócona

– wyjaśnia T-Mobile.

Od 3 marca 2026 roku klienci T-Mobile przebywający w Izraelu, Iranie, Bahrajnie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze, Kuwejcie, Arabii Saudyjskiej, Iraku, Jordanie i Omanie zostaną zwolnieni z opłat za rozmowy, SMS-y i otrzymają dodatkowy pakiet internetu mobilnego 15 GB aktywny do 16 marca. Pakiet gigabajtów zostanie aktywowany automatycznie, a o jego uruchomieniu klienci zostaną powiadomieni SMS-em.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Ładowarka sieciowa USAMS CC266 GaN 65W Czarny
Ładowarka sieciowa USAMS CC266 GaN 65W Czarny
0 zł
99.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 99.99 zł
Etui TECH-PROTECT Flexair Hybrid MagSafe do Apple iPhone 17 Pro Przezroczysty
Etui TECH-PROTECT Flexair Hybrid MagSafe do Apple iPhone 17 Pro Przezroczysty
0 zł
49.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 49.99 zł
Etui TECH-PROTECT MagFlex MagSafe do Samsung Galaxy S26 Ultra Przezroczysto-czarny (błyszczący)
Etui TECH-PROTECT MagFlex MagSafe do Samsung Galaxy S26 Ultra Przezroczysto-czarny (błyszczący)
-0.99 zł
29.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 29 zł
Advertisement

Dodatkowo przebywającym w regionie klientom T-Mobile na Kartę i Heyah wydłużona zostanie ważność konta o 100 dni. 

T-Mobile przypomina, że konsultanci sieci są dostępni pod numerem +48 602 900 000, a osoby przebywające na Bliskim Wschodzie mogą skorzystać z dodatkowej infolinii uruchomionej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych pod numerem +48 22 523 88 80. 

Zobacz: Plus daje darmowy roaming na Bliskim Wschodzie
Zobacz: Play rozdaje darmowe GB klientom na Bliskim Wschodzie

Image
telepolis
T-Mobile roaming 15 GB Bliski Wschód
Źródła zdjęć: Ajdin Kamber / Shutterstock
Źródła tekstu: T-Mobile