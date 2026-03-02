Wiadomości

Plus daje darmowy roaming na Bliskim Wschodzie

Klienci sieci Plus, przebywający na terenie wybranych krajów na Bliskim Wschodzie, mogą liczyć na darmowy pakiet roamingowy. Może on pomóc w kontaktach z bliskimi.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 17:59
0
Plus daje darmowy roaming na Bliskim Wschodzie

Gigabajty i minuty bez opłat

Klienci sieci Plus, którzy przebywający na Bliskim Wschodzie, dostaną bezpłatne pakiety roamingowe. Operator włączy im paczkę 15 GB danych oraz 120 minut na rozmowy. Dotyczy to połączeń przychodzących oraz wychodzących w roamingu międzynarodowym.

Aktywacja pakietu nastąpi 3 marca 2026 roku. Klienci nie muszą podejmować żadnych działań. System włączy pakiety automatycznie. Sieć wyśle tylko potwierdzenie SMS-em.

Lista krajów i ważność pakietów

Oferta działa w jedenastu państwach regionu. Na liście są Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Katar oraz Izrael. Pakiety zadziałają też w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Kuwejcie, Jordanii, Iraku, Iranie oraz Egipcie. Celem operatora jest ułatwienie dostępu do bieżących informacji.

Czas ważności zależy od rodzaju umowy. Użytkownicy ofert Plus na kartę mają na to 30 dni od momentu włączenia. Klienci abonamentowi mogą korzystać z usług do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego.

Zobacz: Play rozdaje darmowe GB klientom na Bliskim Wschodzie

telepolis
