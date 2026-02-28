Wiadomości

Nie widzisz lecących samolotów? Nie panikuj Flightradar24 ma trudności

Flightradar24 to serwis, który pozwala na śledzenie lotów samolotów w czasie rzeczywistym. Niestety, mniej cierpliwi fani lotnictwa mogą mieć problem z jego korzystaniem.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:05
0
Otóż strona ładuje się niezwykle długo, a kiedy już proces ten się powiedzie, to widzimy olbrzymi komunikat o błędach. Mimo to nie mamy do czynienia z awarią.

Awaria Flightradar24

Sam Flightradar24 na swoim profilu X umieścił następujący komunikat:

Liczba odwiedzających gwałtownie wzrosła w ciągu ostatnich kilku godzin, co spowodowało, że niektórzy użytkownicy zobaczyli komunikaty o błędach na Flightradar24. Nasze serwery są sprawne i jak najszybciej zwiększamy ich przepustowość. Jeśli pojawi się komunikat o błędzie, spróbuj ponownie za minutę.

Nie wiadomo, co jest przyczyną nagłego wzrostu zainteresowania oglądaniem tras samolotów. Jednak jeśli strona ładuje się zbyt długo lub wyrzuca powyższy błąd, to musicie ją jedynie odświeżyć. Jak widać po stronie Downdetector, problemy ze stroną występują falami.

Nie widzisz lecących samolotów? Nie panikuj Flightradar24 ma trudności

 

 

awaria Samoloty Flightradar24 Awaria Flightradar24
Zródła zdjęć: Shutterstock, Downdetector, Flightradar24
Źródła tekstu: Downdetector, Flightradar24, Flightradar24 / X