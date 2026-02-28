Nie widzisz lecących samolotów? Nie panikuj Flightradar24 ma trudności
Flightradar24 to serwis, który pozwala na śledzenie lotów samolotów w czasie rzeczywistym. Niestety, mniej cierpliwi fani lotnictwa mogą mieć problem z jego korzystaniem.
Otóż strona ładuje się niezwykle długo, a kiedy już proces ten się powiedzie, to widzimy olbrzymi komunikat o błędach. Mimo to nie mamy do czynienia z awarią.
Awaria Flightradar24
Sam Flightradar24 na swoim profilu X umieścił następujący komunikat:
Liczba odwiedzających gwałtownie wzrosła w ciągu ostatnich kilku godzin, co spowodowało, że niektórzy użytkownicy zobaczyli komunikaty o błędach na Flightradar24. Nasze serwery są sprawne i jak najszybciej zwiększamy ich przepustowość. Jeśli pojawi się komunikat o błędzie, spróbuj ponownie za minutę.
Nie wiadomo, co jest przyczyną nagłego wzrostu zainteresowania oglądaniem tras samolotów. Jednak jeśli strona ładuje się zbyt długo lub wyrzuca powyższy błąd, to musicie ją jedynie odświeżyć. Jak widać po stronie Downdetector, problemy ze stroną występują falami.