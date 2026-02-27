Właściciel wież Play i Plusa liczy zyski i straty
Cellnex podsumował 2025 rok. Operator infrastruktury telekomunikacyjnej zanotował wzrost przychodów. Firma wypłaca też pierwszą dywidendę.
Wzrost przychodów i strata netto
Grupa Cellnex opublikowała raport finansowy za ubiegły rok. Przychody firmy wzrosły o 5,8% w ujęciu rocznym. Wolne przepływy pieniężne osiągnęły poziom 350 milionów euro. Zysk operacyjny wyniósł 476 milionów euro. Wynik netto zamknął się jednak na minusie. Strata wynosi 361 milionów euro. Wynika ona z kosztów reorganizacji w Hiszpanii i odpisów aktualizujących.
W styczniu 2026 roku spółka rozpoczęła wypłatę dywidendy. Pierwsza transza wynosi 500 milionów euro. Firma zakończyła w zeszłym roku program skupu akcji własnych. Miał on wartość miliarda euro. Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA spadł na koniec roku do 6,28. Firma chce obniżyć ten wskaźnik do poziomu poniżej 6.
Solidność naszego modelu biznesowego pozwoliła nam osiągnąć cele finansowe i dotyczące wynagradzania akcjonariuszy. Zredukowaliśmy zadłużenie i jesteśmy na dobrej drodze do obniżenia go poniżej wskaźnika 6x EBITDA. Ta strukturalna poprawa generowania gotówki – jeden z naszych głównych celów ogłoszonych podczas Capital Market Day 2024 – pozwala nam przyspieszyć i zwiększyć wynagradzanie akcjonariuszy, co jest dowodem siły spółki.
Infrastruktura i dalszy rozwój
Podstawową działalnością firmy pozostają wieże telekomunikacyjne. Ten dział wygenerował ponad 3,2 miliarda euro przychodów. Liczba punktów obecności wzrosła o 4,5% na wszystkich rynkach. Wskaźniki współdzielenia infrastruktury poprawiły się we wszystkich krajach działalności. Firma rozwijała również sieci światłowodowe, a także systemy łączności wewnątrz budynków.
Operator przedstawił prognozy na 2026 rok. Zakładają one przychody na poziomie od 4,07 do 4,17 miliarda euro. Wolne przepływy pieniężne mają wzrosnąć i wynieść od 600 do 700 milionów euro. Grupa obniżyła koszty pracownicze oraz koszty utrzymania infrastruktury w przeliczeniu na pojedynczą wieżę.
Działalność operatora w Polsce
Polska jest jednym z głównych rynków dla firmy. Cellnex zarządza w naszym kraju infrastrukturą telekomunikacyjną dla sieci Play i Polkomtel. Obsługuje również służby mundurowe oraz administrację państwową. Firma dostarcza rozwiązania dla operatorów infrastruktury krytycznej i podmiotów komercyjnych. Cały europejski portfel operatora obejmuje ponad 113 tysięcy lokalizacji w dziesięciu państwach.