Właściciel wież Play i Plusa liczy zyski i straty

Wzrost przychodów i strata netto

Grupa Cellnex opublikowała raport finansowy za ubiegły rok. Przychody firmy wzrosły o 5,8% w ujęciu rocznym. Wolne przepływy pieniężne osiągnęły poziom 350 milionów euro. Zysk operacyjny wyniósł 476 milionów euro. Wynik netto zamknął się jednak na minusie. Strata wynosi 361 milionów euro. Wynika ona z kosztów reorganizacji w Hiszpanii i odpisów aktualizujących.

Dalsza część tekstu pod wideo

W styczniu 2026 roku spółka rozpoczęła wypłatę dywidendy. Pierwsza transza wynosi 500 milionów euro. Firma zakończyła w zeszłym roku program skupu akcji własnych. Miał on wartość miliarda euro. Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA spadł na koniec roku do 6,28. Firma chce obniżyć ten wskaźnik do poziomu poniżej 6.

Solidność naszego modelu biznesowego pozwoliła nam osiągnąć cele finansowe i dotyczące wynagradzania akcjonariuszy. Zredukowaliśmy zadłużenie i jesteśmy na dobrej drodze do obniżenia go poniżej wskaźnika 6x EBITDA. Ta strukturalna poprawa generowania gotówki – jeden z naszych głównych celów ogłoszonych podczas Capital Market Day 2024 – pozwala nam przyspieszyć i zwiększyć wynagradzanie akcjonariuszy, co jest dowodem siły spółki. powiedział Raimon Trias, CFO Cellnex

Infrastruktura i dalszy rozwój

Podstawową działalnością firmy pozostają wieże telekomunikacyjne. Ten dział wygenerował ponad 3,2 miliarda euro przychodów. Liczba punktów obecności wzrosła o 4,5% na wszystkich rynkach. Wskaźniki współdzielenia infrastruktury poprawiły się we wszystkich krajach działalności. Firma rozwijała również sieci światłowodowe, a także systemy łączności wewnątrz budynków.

Operator przedstawił prognozy na 2026 rok. Zakładają one przychody na poziomie od 4,07 do 4,17 miliarda euro. Wolne przepływy pieniężne mają wzrosnąć i wynieść od 600 do 700 milionów euro. Grupa obniżyła koszty pracownicze oraz koszty utrzymania infrastruktury w przeliczeniu na pojedynczą wieżę.

Działalność operatora w Polsce