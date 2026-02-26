T-Mobile Polska ma 13,5 mln klientów oraz rekordowe zyski

Magentowi mają 13,5 mln klientów

Na koniec ubiegłego roku baza klientów T-Mobile Polska liczyła 13,5 mln klientów. Oznacza to wzrost o 666 tysięcy w skali roku. Silny wzrost nastąpił w zarówno w segmencie abonamentowym, gdzie przybyło 315 tysięcy nowych umów, jak i w sekcji "prepaid", gdzie przybyło 351 tysięcy klientów.

Dalsza część tekstu pod wideo

W 2025 roku magentowy operator konsekwentnie inwestował w jakość świadczonych usług, a także w zasięg światłowodu. Ten ostatni obejmuje już niemal 11 milionów gospodarstw domowych, czyli około 70% wszystkich w Polsce. Ze stacjonarnej, szerokopasmowej oferty internetowej T-Mobile korzystało na koniec grudnia 495 tys. klientów, o 137 tys. więcej niż rok wcześniej.

W finansach też bardzo dobrze

Wyniki finansowe T-Mobile odzwierciedlają tendencję wzrostową. Całkowite przychody firmy wzrosły o 3,7% rok do roku, do ponad 7,5 mld zł. W samym czwartym kwartale przychody osiągnęły wartość 1,977 mld zł, o 3,2% więcej niż rok wcześniej.

Rok 2025 był czasem konsekwentnego wzrostu wartości naszej firmy. Z kwartału na kwartał zwiększaliśmy tempo, co przełożyło się na solidne wzrosty zarówno na poziomie przychodów, jak i EBITDA AL. Wyniki te potwierdzają skuteczność realizowanego modelu operacyjnego oraz trafność naszych decyzji inwestycyjnych. Miniony rok to również dalsza troska o doświadczenia klientów i jakość usług. Wprowadziliśmy nowe rozwiązania oparte na AI, oferując klientom m.in. bezpłatny dostęp do Perplexity i Magenta AI w aplikacji Mój T-Mobile. Jednocześnie kontynuowaliśmy inwestycje w infrastrukturę, wzmacniając jakość i zasięg sieci.



W otoczeniu pełnym niepewności klienci oczekują stabilności, bezpieczeństwa i partnerskiego podejścia. Naszą przewagą jest zdolność do dostarczania usług spełniających te oczekiwania – niezawodnych, nowoczesnych i zorientowanych nie tylko na obecne, ale i przyszłe potrzeby klientów. To podejście pozwala nam budować długoterminowe relacje i stanowi fundament trwałego wzrostu, widocznego w naszych wynikach. skomentował Andreas Maierhofer, Prezes Zarządu T-Mobile Polska

Zysk EBITDA AL wyniósł 2,02 miliarda złotych, co stanowi wzrost o 7,4%. Największą dynamikę finansową operator odnotował w ostatnim kwartale 2025 roku, osiągając wynik o 9,5% lepszy niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

tabilna kondycja finansowa Spółki pozwoliła nam konsekwentnie realizować plan inwestycyjny, obejmujący zarówno rozwój infrastruktury sieciowej, jak i technologii rozwijanych z myślą o przyszłości. W 2025 roku kontynuowaliśmy rozbudowę nowoczesnej sieci 5G oraz zwiększaliśmy jej zasięg. Jednocześnie intensyfikowaliśmy działania marketingowe, budując widoczność marki i jej emocjonalną siłę rynkową.



Nasze wyniki jasno pokazują, że utrzymaliśmy pozytywną dynamikę i skutecznie pozyskiwaliśmy nowych klientów. Przełożyło się to na wzrosty we wszystkich kluczowych segmentach. Zrealizowaliśmy obietnicę zrównoważonego wzrostu finansowego, co stawia nas w bardzo dobrej pozycji wyjściowej na rok 2026 r dodał Juraj Andras, Członek Zarządu T-Mobile Polska ds. Finansowych

W 2025 roku T-Mobile Polska realizował strategię ESG, łącząc bezpieczeństwo cyfrowe z projektami społecznymi. Firma przystąpiła do rządowego programu PWCyber oraz zorganizowała z Policją akcję informacyjną dotyczącą systemu Child Alert. Dodatkowo operator przeprowadził zbiórkę nieużywanych telefonów, wspierając w ten sposób Szlachetną Paczkę.

Sukces ofert konwergentnych

Segment klientów indywidualnych w T-Mobile Polska zanotował bardzo dobre wyniki w całym 2025 roku. Strategia operatora opiera się na łączeniu wielu usług dla całych rodzin oraz dbaniu o wysoką jakość obsługi. Klienci mogą wybierać pakiety mobilne i światłowodowe wraz z ofertą rozrywkową, obejmującą między innymi serwis Netflix czy kanały Canal+ Super Sport.

Osoby korzystające z usług T-Mobile chętnie decydują się na dwie lub więcej usług jednocześnie. Przełożyło się to na wzrost liczby nowych umów głosowych o jedną trzecią w samym czwartym kwartale. Sprzedaż światłowodu wzrosła natomiast o jedną czwartą w porównaniu do roku ubiegłego. Firma rozwija też usługi na kartę, oferując użytkownikom na przykład trzy miesiące bezpłatnego dostępu do YouTube Premium.

Rozwój cyfrowych kanałów obsługi i nowa komunikacja

Operator stawia na spójną jakość obsługi we wszystkich kanałach kontaktu. Klient może liczyć na taki sam standard pomocy w sklepie stacjonarnym, na infolinii oraz w aplikacji Mój T-Mobile. To właśnie aplikacja staje się kluczowym narzędziem, a dostępny w niej program Magenta Moments przyciągnął już 2 miliony uczestników w ciągu zaledwie dwóch lat.

W 2025 roku marka wprowadziła nowy format komunikacji pod hasłem "Breaking Barriers" (burzymy bariery). Kampania z udziałem Dawida Podsiadło promuje przełamywanie barier komunikacyjnych i różnic społecznych. Działania te spotkały się z bardzo dobrym odbiorem ze strony klientów i wzmocniły pozycję marki na rynku.

Silna pozycja na rynku biznesowym i bezpieczeństwo

W sektorze B2B T-Mobile Polska dostarcza rozwiązania dla przedsiębiorstw każdej wielkości. Szczególnie dynamicznie rozwija się obszar Internetu rzeczy (IoT). Operator podpisał umowę na obsługę aż miliona kart NBIoT dla jednego klienta. Rośnie też znaczenie cyberbezpieczeństwa – z usługi "Ochrona w Sieci" korzysta już 540 tys. użytkowników.

Systemy bezpieczeństwa T-Mobile zablokowały w minionym roku ponad 450 milionów zagrożeń. Firma notuje również stabilne wzrosty w obszarach chmurowych, Security oraz Data Center. W ofercie Magenta Biznes 2.0 liczba aktywacji światłowodu przekroczyła 10 tysięcy. Operator utrzymuje też korzystny bilans przenoszenia numerów od konkurencji.

Inwestycje w sieć 5G Bardziej i modernizacja infrastruktury

T-Mobile intensywnie rozwija sieć 5G w paśmie C, która na koniec 2025 roku docierała do ponad połowy populacji Polski. W miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców standard ten obsługuje już ponad połowa stacji bazowych. Łącznie w sieci działa ponad 4800 nadajników C-band, co potwierdzają niezależne nagrody za szybkość i jakość połączenia.

W ciągu roku zmodernizowano 1454 stacje bazowe, a całościowy plan modernizacji 12 tysięcy instalacji ma zakończyć się do końca 2026 roku. Firma wykorzystuje też nowe częstotliwości 800 MHz i 700 MHz. Pozwoliło to zwiększyć pojemność warstwy LTE o 25% w całym kraju oraz konsekwentnie poprawiać zasięg sieci nowej generacji.

Firma inwestuje również w infrastrukturę światłowodową, która wydłużyła się o 3400 kilometrów. Dzięki temu niemal wszystkie stacje 5G pracują na łączach o przepustowości co najmniej 10 Gb/s. W obsłudze klienta zaczęto stosować narzędzia AI, które pomagają konsultantom szybciej redagować odpowiedzi na pytania techniczne.

Rekordowe transfery danych i działania społeczne

W 2025 roku klienci T-Mobile przesłali łącznie 3758 petabajtów danych, co stanowi wzrost o 14% rok do roku. Ruch w samej sieci 5G wzrósł w tym czasie niemal o 100%. Inwestycje objęły także centra danych, w tym modernizację systemów chłodzenia i zasilania awaryjnego w warszawskim obiekcie operatora.

W ramach strategii ESG firma angażuje się w projekty społeczne i edukacyjne. Razem z fundacją SEXEDPL walczy z mową nienawiści, a w programie "Sieć Pokoleń" przeszkoliła 1100 seniorów. Operator dołączył do rządowego programu PWCyber i wspólnie z Policją promował system Child Alert. W okresie świątecznym zbierano też stare telefony na rzecz Szlachetnej Paczki.