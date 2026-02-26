Przeszukanie siedziby Allegro w asyście policji. Zarzuty są poważne

Potwierdzamy, że przedstawiciele UOKiK przeprowadzili czynności w naszych biurach w ramach toczącego się postępowania wyjaśniającego. Tego typu działania są standardowym elementem procedur prowadzonych przez Urząd.



Jesteśmy przekonani, że nasze działania pozostają w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami uczciwej konkurencji. Od samego początku postępowania w pełni współpracujemy z Urzędem, przekazując na jego wniosek wszystkie wymagane dokumenty i informacje. W tej sprawie również zapewniamy pełną transparentność i dalszą współpracę.