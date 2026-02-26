Wiadomości

Przeszukanie siedziby Allegro w asyście policji. Zarzuty są poważne

Pracownicy UOKiK w asyście policji przeszukali siedzibę Allegro w Poznaniu oraz biura firmy w Warszawie. Wszystko z powodu podejrzeń o naruszenie zasad konkurencyjności przez spółkę.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:20
2
Chodzi tu o głośną już sprawę promowania własnej formy dostaw nad konkurencyjnymi. Mowa tu o zmianie domyślnego punktu odbioru z automatu konkurencji na przesyłkomat Allegro One Box. Co więcej, zmiana na wcześniejsze urządzenie ma być utrudniona. UOKiK podejrzewa, że jest to celowe działanie antykonkurencyjne. Jak podkreślił prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Podejrzenia naruszenia reguł konkurencji były na tyle poważne, że wystąpiliśmy do sądu i uzyskaliśmy zgodę na przeszukanie w siedzibie Allegro w Poznaniu oraz w biurach w Warszawie. Zebraliśmy obszerny i wartościowy materiał, który obecnie drobiazgowo analizujemy.

Allegro podejrzane o szkodzenie konkurencji

Oczywiście mogłoby się wydawać, że na swojej platformie Allegro może promować własne usługi. To jednak nie jest prawdą. Jak możemy przeczytać w oświadczeniu UOKiK:

Przedsiębiorca, który posiada na danym rynku pozycję dominującą, nie może podejmować działań mogących szkodzić jego konkurentom, kontrahentom lub konsumentom. Z taką sytuacją możemy mieć do czynienia w przypadku Allegro.

Przeszukanie miało na celu zebranie dowodów w tej sprawie. Jeśli podejrzenia się potwierdzą, to UOKiK może nałożyć na Allegro karę w wysokości do 10 proc. rocznego obrotu. 

Wysłaliśmy do Allegro prośbę o komentarz w tej sprawie. Wpis zostanie o niego zaktualizowany, kiedy tylko dostaniemy odpowiedź.

Aktualizacja:

Biuro prasowe Allegro udzieliło redakcji Telepolis następującej odpowiedzi. Jak podkreślił rzecznik firmy, Marcin Gruszka:

Potwierdzamy, że przedstawiciele UOKiK przeprowadzili czynności w naszych biurach w ramach toczącego się postępowania wyjaśniającego. Tego typu działania są standardowym elementem procedur prowadzonych przez Urząd.

Jesteśmy przekonani, że nasze działania pozostają w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami uczciwej konkurencji. Od samego początku postępowania w pełni współpracujemy z Urzędem, przekazując na jego wniosek wszystkie wymagane dokumenty i informacje. W tej sprawie również zapewniamy pełną transparentność i dalszą współpracę.

Zródła zdjęć: Grand Warszawski / Shutterstock.com
Źródła tekstu: UOKiK