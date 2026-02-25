T-Mobile z coraz większym 5G Bardziej. Zasięg w nowych lokalizacjach
T-Mobile pochwalił się kolejnymi osiągnięciami w rozbudowie zasięgu swojej sieci, w tym standardu 5G w paśmie C i 700 MHz. Można je podsumować zdaniem: powoli, ale do przodu.
Magentowy operator podał dane z ostatnich dni, informując, co mu się udało osiągnąć w ciągu minionego tygodnia. W tym czasie do sieci dołączyły 4 całkiem nowe stacje bazowe.
Nowe lokalizacje obejmują Ujście Solne, Pawłowice i Jaworzno. Warto podkreślić, że przez długi czas T-Mobile modernizował już istniejące stacje bazowe, włączając na nich 5G, ale nie musiało to oznaczać uruchomień całkiem nowych obiektów. Teraz jednak znów zaczęło ich przybywać. Obecnie operator ma łącznie ponad 12 670 stacji bazowych.
4823 stacje w paśmie C
W magentowej sieci przybyło też stacji bazowych, które zapewniają łączność 5G w paśmie 3600 MHz (pasmo C). Operator uruchomił nowy standard na 8 stacjach bazowych, a nowe lokalizacje obejmują takie miejscowości, jak Buk i Pawłowice. Dodatkowo T-Mobile poprawił zasięg w Bydgoszczy, Kamieniu Pomorskim, Krakowie, Olkuszu, Pleszewie oraz Żelkowie-Kolonii. Łączna liczba stacji dostarczających 5G w paśmie C to 4823.
Dzięki rozbudowie 5G w paśmie 3600 MHz mieszkańcy tych miast i miejscowości będą mogli się cieszyć lepszym zasięgiem 5G, a przy tym możliwością osiągnięcia dużych prędkości pobierania, przekraczających 1 Gb/s.
573 stacje w paśmie 700 MHz
T-Mobile rozbudowywał też pasmo 700 MHz. W sumie zasięg na tej częstotliwości zapewniają już 573 stacje, a w minionym tygodniu operator włączył ten standard na 10 stacjach. Nowe lokalizacje to: Dębica, Jaskrów, Jaworzno, Kalwaria Zebrzydowska, Lipnica Wielka, Płock, Skurowa, Stare Babice, Szczukowice oraz Żywiec.
Pasmo 700 MHz nie pozwala na osiągnięcie zbyt dużych prędkości pobierania (w teorii nawet 500 Mb/s, realnie jednak do 300 Mb/s), ale zapewnia większy zasięg i pojemność sieci. Dobrze przenika przez mury, roznosi się też na duże odległości w terenie otwartym, z dala od większych aglomeracji. Pasmo 700 MHz ma stanowić u nas warstwę podstawową architektury 5G, która tam, gdzie potrzeba, uzupełniania jest przez pasmo C. T-Mobile ruszył z budową zasięgu w tym paśmie w połowie 2025 roku.