T-Mobile z coraz większym 5G Bardziej. Zasięg w nowych lokalizacjach

Magentowy operator podał dane z ostatnich dni, informując, co mu się udało osiągnąć w ciągu minionego tygodnia. W tym czasie do sieci dołączyły 4 całkiem nowe stacje bazowe.

Nowe lokalizacje obejmują Ujście Solne, Pawłowice i Jaworzno. Warto podkreślić, że przez długi czas T-Mobile modernizował już istniejące stacje bazowe, włączając na nich 5G, ale nie musiało to oznaczać uruchomień całkiem nowych obiektów. Teraz jednak znów zaczęło ich przybywać. Obecnie operator ma łącznie ponad 12 670 stacji bazowych.

4823 stacje w paśmie C

W magentowej sieci przybyło też stacji bazowych, które zapewniają łączność 5G w paśmie 3600 MHz (pasmo C). Operator uruchomił nowy standard na 8 stacjach bazowych, a nowe lokalizacje obejmują takie miejscowości, jak Buk i Pawłowice. Dodatkowo T-Mobile poprawił zasięg w Bydgoszczy, Kamieniu Pomorskim, Krakowie, Olkuszu, Pleszewie oraz Żelkowie-Kolonii. Łączna liczba stacji dostarczających 5G w paśmie C to 4823.



Dzięki rozbudowie 5G w paśmie 3600 MHz mieszkańcy tych miast i miejscowości będą mogli się cieszyć lepszym zasięgiem 5G, a przy tym możliwością osiągnięcia dużych prędkości pobierania, przekraczających 1 Gb/s.

573 stacje w paśmie 700 MHz

T-Mobile rozbudowywał też pasmo 700 MHz. W sumie zasięg na tej częstotliwości zapewniają już 573 stacje, a w minionym tygodniu operator włączył ten standard na 10 stacjach. Nowe lokalizacje to: Dębica, Jaskrów, Jaworzno, Kalwaria Zebrzydowska, Lipnica Wielka, Płock, Skurowa, Stare Babice, Szczukowice oraz Żywiec.