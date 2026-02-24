Powołano sztab kryzysowy w Łodzi. To nie jest cyberatak

Jazda autem w Łodzi nie jest łatwa. Pewnym wyznacznikiem są tu statystyki zdawalności w tamtejszym Wordzie. Zaledwie 22,69% egzaminów kończy się tam wynikiem pozytywnym. I to właśnie w tym mieście od wczoraj ma miejsce awaria sygnalizacji świetlnej, co znacznie utrudnia ruch w mieście. To właśnie dlatego został tam powołany sztab kryzysowy.

Sztab kryzysowy w Łodzi

Obecnie wykluczono atak hakerski i udział osób trzecich w problemach.

Oczywiście to nie jest tak, że sygnalizacja nie działa zupełnie. Jednak przestały funkcjonować systemy do sterowania nią zależnie od natężenia ruchem. Zamiast tego przełączono ją w tryb awaryjny, który sprawia, że światła zmieniają się zgodnie z harmonogramem. Jak możemy przeczytać w komunikacie Urzędu Miasta Łodzi.

Od wczoraj występują problemy techniczne związane z funkcjonowaniem sieci sterującej sygnalizacją świetlną na terenie miasta. Sygnalizacja działa, jednak w trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego wszystkie miejskie sygnalizatory zostały tymczasowo przełączone w tzw. tryb stałoczasowy. Może to powodować utrudnienia w ruchu i wydłużenie czasu przejazdu.