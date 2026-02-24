Wiadomości

Powołano sztab kryzysowy w Łodzi. To nie jest cyberatak

Łódź to jedno z najtrudniejszych miast w Polsce, jeśli chodzi o ruch samochodowy. Wszystko z powodu ogólnomiejskiej awarii, która paraliżuje ruch.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 17:46
Jazda autem w Łodzi nie jest łatwa. Pewnym wyznacznikiem są tu statystyki zdawalności w tamtejszym Wordzie. Zaledwie 22,69% egzaminów kończy się tam wynikiem pozytywnym. I to właśnie w tym mieście od wczoraj ma miejsce awaria sygnalizacji świetlnej, co znacznie utrudnia ruch w mieście. To właśnie dlatego został tam powołany sztab kryzysowy.

Najlepszy sposób na dojazd do pracy w takich warunkach Pod warunkiem, że pracujesz zdalnie

Sztab kryzysowy w Łodzi

Obecnie wykluczono atak hakerski i udział osób trzecich w problemach.

Na obecnym etapie wykluczamy atak hakerski oraz udział osób trzecich w powstaniu awarii. Jak tylko system będzie w pełni sprawny, sygnalizacja zostanie ponownie przełączona na tryb automatycznego sterowania.

Oczywiście to nie jest tak, że sygnalizacja nie działa zupełnie. Jednak przestały funkcjonować systemy do sterowania nią zależnie od natężenia ruchem. Zamiast tego przełączono ją w tryb awaryjny, który sprawia, że światła zmieniają się zgodnie z harmonogramem. Jak możemy przeczytać w komunikacie Urzędu Miasta Łodzi.

Od wczoraj występują problemy techniczne związane z funkcjonowaniem sieci sterującej sygnalizacją świetlną na terenie miasta. Sygnalizacja działa, jednak w trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego wszystkie miejskie sygnalizatory zostały tymczasowo przełączone w tzw. tryb stałoczasowy. Może to powodować utrudnienia w ruchu i wydłużenie czasu przejazdu.

Awaria ta wywołała ogromne korki w mieście, zwłaszcza w przypadku tych najruchliwszych ulic. Miasto pracuje nad rozwiązaniem problemów, a do mieszkańców apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności. 

telepolis
awaria Łódź motoryzacja Sygnalizacja miejska
Zródła zdjęć: enthusiastic / Shutterstock
Źródła tekstu: RMF24