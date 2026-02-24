T-Mobile rozdaje kasę na zakupy. Sprawdź warunki promocji

Darmowe zakupy za staż

Dziś, 24 lutego 2026 roku, rozpoczęła się czwarta edycja akcji z e-bonami do Żabki w T-Mobile na kartę. Nowa propozycja pojawiła się natychmiast po zakończeniu identycznej promocji, która trwała do wczoraj (23 lutego). Użytkownicy mogą odebrać bonus w ramach programu Magenta Moments.

Dalsza część tekstu pod wideo

Oferta przeznaczona jest dla osób korzystające z taryfy GO!. Promocja potrwa do 28 lutego 2026 roku lub do momentu, gdy wyczerpie się pula przygotowanych kodów. Operator przyznaje tylko jeden e-bon na dany numer telefonu.

Wymagania dla klientów

Aby otrzymać 10 złotych na zakupy w Żabce, należy spełnić kilka warunków. Pierwszym z nich jest posiadanie numeru w T-Mobile na kartę przez minimum 3 miesiące od dnia aktywacji. Dodatkowo, w styczniu 2026 roku klient musiał wydać przynajmniej 10 złotych na usługi telekomunikacyjne.

Ważnym ograniczeniem jest udział w poprzedniej odsłonie tej samej akcji. Klienci, którzy odebrali e-bon w trzeciej edycji kończącej się 23 lutego, nie mogą skorzystać z obecnej oferty. Kod zostanie udostępniony w aplikacji tylko tym osobom, które są do niego uprawnione.

Zasady realizacji vouchera

E-bon o wartości 10 złotych można wykorzystać na dowolne produkty w sklepach stacjonarnych Żabka. Z promocji wyłączone są jedynie placówki autonomiczne Żabka Nano oraz sklepy mobilne. Kod należy pokazać kasjerowi przed zapłaceniem za zakupy.

Czas na wykorzystanie środków jest długi, ponieważ vouchery zachowują ważność do 30 czerwca 2026 roku. W przypadku zakupów za kwotę niższą niż 10 złotych różnica nie jest wypłacana. Jeśli wartość koszyka będzie wyższa, brakującą sumę można dopłacić gotówką lub kartą.