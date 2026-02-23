11 milionów domów z dostępem do Vectry. To efekt nowej umowy

Vectra to kolejny ogólnopolski operator, który zdecydował się nawiązać z nami współpracę. Dzięki jednej umowie niemal od razu zyska dostęp do milionów nowych klientów. To jednocześnie kolejny krok dla polskiego rynku w stronę trendu funkcjonalnego rozdzielenia w branży telekomunikacyjnej – operatorzy hurtowi budują i udostępniają infrastrukturę, a operatorzy detaliczni koncentrują się na dostarczaniu na niej wysokiej jakości usług. Taki model poprawia długoterminową wydajność całego ekosystemu, pozwala optymalnie wykorzystać kapitał i daje abonentom możliwość wyboru najlepszej dla siebie oferty spośród propozycji wielu operatorów.

dodał Ignacio Irurita, CEO, Polski Światłowód Otwarty