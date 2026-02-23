Wiadomości

11 milionów domów z dostępem do Vectry. To efekt nowej umowy

Vectra rozszerza dostępność swojego Internetu światłowodowego. Operator nawiązał współpracę z nowym partnerem infrastrukturalnym, dzięki czemu może zapewnić swoje usługi dodatkowym milionom gospodarstw domowych.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 12:08
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
11 milionów domów z dostępem do Vectry. To efekt nowej umowy

Nowe adresy w zasięgu Vectry

Vectra podpisała umowę z Polskim Światłowodem Otwartym. Zawarte w lutym porozumienie dotyczy świadczenia usług telekomunikacyjnych na infrastrukturze PŚO. Współpraca opiera się na hurtowym modelu BSA.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dzięki temu zasięg Vectry rośnie o blisko 2,6 miliona gospodarstw domowych. Łącznie daje to firmie dostęp do 11 milionów lokali w kraju. Oferta obejmuje łącza światłowodowe FTTH oraz sieci HFC. Użytkownicy mogą korzystać z przepustowości sięgającej 8 Gb/s.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Router CUDY M1300 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh (3 szt.)
Router CUDY M1300 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh (3 szt.)
-40 zł
329 zł - najniższa cena
Kup teraz 289 zł
Router TP-LINK Archer AX72 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh
Router TP-LINK Archer AX72 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh
0 zł
399 zł - najniższa cena
Kup teraz 399 zł
Router MERCUSYS MR27BE 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh
Router MERCUSYS MR27BE 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh
0 zł
199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 199.99 zł
Advertisement

Harmonogram wdrożenia usług

Start nowej oferty zaplanowano w kilku etapach. Początkowo usługi na infrastrukturze PŚO ruszą w Wielkopolsce oraz na terenie części województwa mazowieckiego. W kolejnych miesiącach zasięg obejmie pozostałe regiony Polski.

11 milionów domów z dostępem do Vectry. To efekt nowej umowy

Przedstawiciele obu firm zwracają uwagę na zmiany w branży telekomunikacyjnej. Operatorzy hurtowi budują i udostępniają łącza. Dostawcy detaliczni skupiają się na samej sprzedaży usług. Taki podział ról obniża koszty działania firm i zwiększa konkurencję na rynku.

Dzięki porozumieniu z Polskim Światłowodem Otwartym zwiększamy zasięg Vectry o ponad 2,6 mln gospodarstw domowych, tym samym osiągając nasz strategiczny cel – objęcie zasięgiem 11 mln gospodarstw domowych. Współpraca z PŚO wpisuje się w światowy trend współdzielenia nowoczesnych sieci przez wielu operatorów. Takie działania wpływają pozytywnie na konkurencyjność rynku, sprzyjają rozwojowi gospodarki cyfrowej i zapewniają stabilny fundament pod dalszy rozwój nowoczesnych usług naszej firmy dla polskich gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

powiedział Paweł Dlouchy, Prezes Zarządu, Vectra S.A.

Vectra to kolejny ogólnopolski operator, który zdecydował się nawiązać z nami współpracę. Dzięki jednej umowie niemal od razu zyska dostęp do milionów nowych klientów. To jednocześnie kolejny krok dla polskiego rynku w stronę trendu funkcjonalnego rozdzielenia w branży telekomunikacyjnej – operatorzy hurtowi budują i udostępniają infrastrukturę, a operatorzy detaliczni koncentrują się na dostarczaniu na niej wysokiej jakości usług. Taki model poprawia długoterminową wydajność całego ekosystemu, pozwala optymalnie wykorzystać kapitał i daje abonentom możliwość wyboru najlepszej dla siebie oferty spośród propozycji wielu operatorów.

dodał Ignacio Irurita, CEO, Polski Światłowód Otwarty

Informacje na temat oferty Vectry dostępne są na stronie www.vectra.pl, w Strefie Klienta, punktach sprzedaży oraz poprzez infolinię 601 601 601. 

Starlink Standard Kit w RTV Euro AGD
Image
telepolis
światłowod vectra Internet stacjonarny internet światłowodowy Polski Światłowód Otwarty Zasięg światłowodu PŚO
Zródła zdjęć: JDzacovsky / Shutterstock.com, Vectra
Źródła tekstu: Vectra