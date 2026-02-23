11 milionów domów z dostępem do Vectry. To efekt nowej umowy
Vectra rozszerza dostępność swojego Internetu światłowodowego. Operator nawiązał współpracę z nowym partnerem infrastrukturalnym, dzięki czemu może zapewnić swoje usługi dodatkowym milionom gospodarstw domowych.
Nowe adresy w zasięgu Vectry
Vectra podpisała umowę z Polskim Światłowodem Otwartym. Zawarte w lutym porozumienie dotyczy świadczenia usług telekomunikacyjnych na infrastrukturze PŚO. Współpraca opiera się na hurtowym modelu BSA.
Dzięki temu zasięg Vectry rośnie o blisko 2,6 miliona gospodarstw domowych. Łącznie daje to firmie dostęp do 11 milionów lokali w kraju. Oferta obejmuje łącza światłowodowe FTTH oraz sieci HFC. Użytkownicy mogą korzystać z przepustowości sięgającej 8 Gb/s.
Harmonogram wdrożenia usług
Start nowej oferty zaplanowano w kilku etapach. Początkowo usługi na infrastrukturze PŚO ruszą w Wielkopolsce oraz na terenie części województwa mazowieckiego. W kolejnych miesiącach zasięg obejmie pozostałe regiony Polski.
Przedstawiciele obu firm zwracają uwagę na zmiany w branży telekomunikacyjnej. Operatorzy hurtowi budują i udostępniają łącza. Dostawcy detaliczni skupiają się na samej sprzedaży usług. Taki podział ról obniża koszty działania firm i zwiększa konkurencję na rynku.
Dzięki porozumieniu z Polskim Światłowodem Otwartym zwiększamy zasięg Vectry o ponad 2,6 mln gospodarstw domowych, tym samym osiągając nasz strategiczny cel – objęcie zasięgiem 11 mln gospodarstw domowych. Współpraca z PŚO wpisuje się w światowy trend współdzielenia nowoczesnych sieci przez wielu operatorów. Takie działania wpływają pozytywnie na konkurencyjność rynku, sprzyjają rozwojowi gospodarki cyfrowej i zapewniają stabilny fundament pod dalszy rozwój nowoczesnych usług naszej firmy dla polskich gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.
Vectra to kolejny ogólnopolski operator, który zdecydował się nawiązać z nami współpracę. Dzięki jednej umowie niemal od razu zyska dostęp do milionów nowych klientów. To jednocześnie kolejny krok dla polskiego rynku w stronę trendu funkcjonalnego rozdzielenia w branży telekomunikacyjnej – operatorzy hurtowi budują i udostępniają infrastrukturę, a operatorzy detaliczni koncentrują się na dostarczaniu na niej wysokiej jakości usług. Taki model poprawia długoterminową wydajność całego ekosystemu, pozwala optymalnie wykorzystać kapitał i daje abonentom możliwość wyboru najlepszej dla siebie oferty spośród propozycji wielu operatorów.
Informacje na temat oferty Vectry dostępne są na stronie www.vectra.pl, w Strefie Klienta, punktach sprzedaży oraz poprzez infolinię 601 601 601.