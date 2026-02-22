Odkurzacz stanął w płomieniach, a potem dom. Winna skrajna bezmyślność

Wczoraj, podczas porządków, jeden z mieszkańców miejscowości Kozubszczyzna w gminie Konopnica postanowił podczas sobotnich porządków pozbyć się popiołu z kominka. Z kominka, w którym wcześniej tego dnia palił się ogień. Jednak zamiast użyć stalowej szufelki i węglarki. Zamiast tego sięgnął po odkurzacz.

Odkurzał popiół z kominka. O mało nie spalił sobie domu

Odkurzacz zassał nie tylko popiół z resztkami żaru, ale także duże ilości tlenu. Zadziałał więc jak dmuchawa na grillu. Po tym, jak niczego nieświadomy właściciel wyniósł urządzenie na zewnątrz i postawił pod ścianą, to zajęło się ogniem, podobnie jak elewacja jego domu.

Na szczęście pożar został szybko ugaszony dzięki błyskawicznej interwencji Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bełżycach oraz z jednostek OSP w Pawlinie, Radawcu Dużym i Kozubszczyźnie.