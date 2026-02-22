Sprzęt

Samsung chce walczyć z wiatrakami. Sam jestem ciekaw, czy to się uda

Premiera nowej serii smartfonów to rutynowy proces. Producenci stale zmagają się z przedwczesnym ujawnieniem specyfikacji sprzętu. Samsung planuje teraz zablokować to zjawisko.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 15:33
1
Koniec z nieoficjalnymi informacjami

Już za 3 dni, 25 lutego, w San Francisco (USA) odbędzie się wydarzenie Galaxy Unpacked 2026. Podczas transmitowanego na cały świat eventu (start o godzinie 19:00 polskiego czasu), południowokoreański producent oficjalnie zaprezentuje między innymi swoje najnowsze flagowe smartfony, czyli urządzenia z serii Galaxy S26.

Jest tylko jeden problem z tym wydarzeniem. W zasadzie my już wszystko o nowych urządzeniach wiemy, a Samsungowi pozostanie co najwyżej potwierdzić całą masę przecieków, które przez ostatnie miesiące zalewają media technologiczne. Jeśli te doniesienia złożymy razem, dostaniemy niemal kompletny obraz nadchodzących modeli.

Raporty branżowe wskazują, że to ostatnia taka sytuacja w przypadku Koreańczyków. Firma zamierza uszczelnić swoje procesy wewnętrzne. Plan zakłada zablokowanie publikacji danych o przyszłych modelach. Dotyczy to między innymi telefonów Galaxy Z Fold8 oraz serii Galaxy S27.

Przecieki utrzymują obecność produktu w sieci przez wiele miesięcy, pomagając użytkownikom poznać parametry przed oficjalną prezentacją. To pozwala konsumentom na uniknięcie impulsywnych wydatków, gdy sprzęty te trafią na rynek.

Sprzedaż i brak modyfikacji

Wcześniejsze raporty ujawniły brak istotnych zmian w aparatach modelu Galaxy S26 Ultra. Wskazały też na skopiowanie podzespołów w wersji Plus. Wydawanie sprzętu z drobnymi ulepszeniami stało się rynkowym standardem. Pokazuje to niedawna premiera modelu Google Pixel 10a, który jest niemal wierną kopią poprzednika. Część doniesień sugeruje, że przedsprzedaż nadchodzących telefonów Samsunga będzie odbiega od wcześniejszych założeń. Cel firmy podobno wynosi 34 miliony sprzedanych sztuk.

Ograniczenie przecieków eliminuje wczesny przepływ opinii od konsumentów. Producent traci przez to szansę na weryfikację swoich planów. Bez wcześniejszych danych klienci odkryją brak nowości dopiero podczas debiutu rynkowego. Zablokowanie nieoficjalnej komunikacji to duże wyzwanie w dzisiejszych realiach. Takie kroki, jeśli się powiodą, z pewnością utrudnią nabywcom planowanie budżetu na elektronikę i zakłócą kontakt na linii marka-klient. Z drugiej jednak strony, sama oficjalna prezentacja nabierze wtedy większego sensu.

telepolis
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Samsung