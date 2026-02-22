Sprzęt

Było 119, a jest 59 zł. Nimo w promocji

Nie każdy głośnik Bluetooth musi być duży i potężny. TRONSMART Nimo to przedstawiciel naprawdę miniaturowych urządzeń. Mowa tu o zaledwie 110 gramach wagi.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:16
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Było 119, a jest 59 zł. Nimo w promocji

Jest to więc coś, co bardzo łatwo możemy ze sobą zabrać, bez dźwigania dużych ciężarów. Mimo naprawdę niewielkich wymiarów wynoszących 49 × 49 × 46 mm jego konstrukcja oferuje 5 W głośnik, czyniąc go jednym z bardziej kompaktowych urządzeń w swojej klasie.

Dalsza część tekstu pod wideo
TRONSMART Nimo Niby Nimo, a jest

TRONSMART Nimo

Było 119, a jest 59 zł. Nimo w promocji

Mały i dość mocny, więc pewnie z marną baterią? Otóż nic z tych rzeczy. Głośnik ten jest w stanie pracować przez 12 godzin. A dzięki normie IPX7 świetnie radzi sobie w deszczu, wodzie, czy pod prysznicem. Dodatkowo w zestawie dostajemy smyczkę, żeby móc go łatwo powiesić, gdzie tylko zechcemy. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Głośnik mobilny TRONSMART Mirtune H1 Czarny
Głośnik mobilny TRONSMART Mirtune H1 Czarny
0 zł
68.56 zł - najniższa cena
Kup teraz 68.56 zł
Głośnik mobilny TRONSMART Bang Czarny
Głośnik mobilny TRONSMART Bang Czarny
0 zł
299 zł - najniższa cena
Kup teraz 299 zł
Głośnik mobilny TRONSMART Mirtune H1 Niebieski
Głośnik mobilny TRONSMART Mirtune H1 Niebieski
0 zł
70.12 zł - najniższa cena
Kup teraz 70.12 zł
Advertisement
TRONSMART Nimo Niby Nimo, a jest

A to wszystko za pół ceny. Otóż jedno najniższa cena z ostatnich 30 dni wynosi 118,80 zł. Jednak dziś możecie go kupić za jedyne 59 zł. Biorąc pod uwagę jego możliwości, jest to naprawdę świetna oferta. 

Image
telepolis
Tronsmart Głośniki bluetooth TRONSMART Nimo
Zródła zdjęć: TRONSMART, Lech Okoń / Telepolis.pl