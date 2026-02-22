Było 119, a jest 59 zł. Nimo w promocji
Nie każdy głośnik Bluetooth musi być duży i potężny. TRONSMART Nimo to przedstawiciel naprawdę miniaturowych urządzeń. Mowa tu o zaledwie 110 gramach wagi.
Jest to więc coś, co bardzo łatwo możemy ze sobą zabrać, bez dźwigania dużych ciężarów. Mimo naprawdę niewielkich wymiarów wynoszących 49 × 49 × 46 mm jego konstrukcja oferuje 5 W głośnik, czyniąc go jednym z bardziej kompaktowych urządzeń w swojej klasie.
TRONSMART Nimo
Mały i dość mocny, więc pewnie z marną baterią? Otóż nic z tych rzeczy. Głośnik ten jest w stanie pracować przez 12 godzin. A dzięki normie IPX7 świetnie radzi sobie w deszczu, wodzie, czy pod prysznicem. Dodatkowo w zestawie dostajemy smyczkę, żeby móc go łatwo powiesić, gdzie tylko zechcemy.
A to wszystko za pół ceny. Otóż jedno najniższa cena z ostatnich 30 dni wynosi 118,80 zł. Jednak dziś możecie go kupić za jedyne 59 zł. Biorąc pod uwagę jego możliwości, jest to naprawdę świetna oferta.