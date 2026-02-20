Netia daje rok Internetu za darmo. W najszybszych opcjach

Opcje światłowodu i telewizji

Nowa taryfa obejmuje łącza na sieci własnej operatora. Klienci wybierają prędkość pobierania danych do 1 Gb/s lub do 2 Gb/s. Szybkość wysyłania wynosi odpowiednio do 300 Mb/s i do 1 Gb/s.

Zestaw zawiera dostęp do telewizji 4K w wariancie L. Oferuje on odbiór 186 stacji telewizyjnych. Umowa jest zawierana na 24 miesiące. Przez pierwszą połowę tego czasu abonament wynosi zero złotych.

Dodatki premium i bezpieczeństwo w sieci

Użytkownicy mogą rozszerzyć pakiet o stacje premium. Pakiet HBO z serwisem HBO Max kosztuje 25 zł miesięcznie. Dostęp do Polsat Sport Premium z Eleven Sports to wydatek 20 zł miesięcznie. Pakiety Canal+ Select wyceniono na 35 zł, a wersję Prestige na 50 zł.

Wybór tych dodatków w dniu podpisania umowy zmienia warunki. Opcje premium są wówczas również bezpłatne przez pierwsze 12 miesięcy. Całość uzupełnia usługa Bezpieczny Internet Ultra. Zabezpiecza ona domową sieć oraz aplikacje na pięciu wybranych urządzeniach.

Nowa promocja to odpowiedź na rosnące potrzeby naszych klientów, którzy oczekują szybkiego internetu światłowodowego i bogatej oferty telewizyjnej w atrakcyjnej cenie. Łączymy najwyższą jakość z realnymi oszczędnościami dla klienta. powiedział Piotr Szymanowski, Dyrektor Departamentu Strategii i Projektów w Netii

Opłaty po upływie pierwszego roku

Okres promocyjny kończy się po dwunastu miesiącach. Od trzynastego miesiąca abonent zaczyna płacić standardowe stawki. Zestaw z łączem do 1 Gb/s kosztuje 140 zł miesięcznie. Pakiet z Internetem do 2 Gb/s wyceniono na 160 zł miesięcznie.