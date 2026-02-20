T-Mobile zaskakuje: nowy pakiet dla klientów, bez opłat i limitów

Magenta AI to nowy pakiet narzędzi, stworzony we współpracy z ElevenLabs, Picsart i Perplexity. Dzięki niemu każdy klient T-Mobile bez komplikacji może zacząć korzystać z mocy sztucznej inteligencji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zajrzyj do „Mój T-Mobile”, tam czeka Magenta AI

Ogłaszając swoja nowość, T-Mobile przytoczył badania Deutsche Telekom. Wynika z nich, że Polacy coraz chętniej sięgają po narzędzia AI: do wyszukiwania informacji (50%), nauki (36%) czy tworzenia i edycji obrazów (25%). Jednocześnie wielu użytkowników wciąż odczuwa obawy związane z bezpieczeństwem i złożonością AI. T-Mobile przychodzi im więc z pomocą, dostarczając darmowy, nielimitowany i łatwy w obsłudze zestaw narzędzi AI, dostępny dla wszystkich w jednym miejscu – w aplikacji „Mój T-Mobile”.

Pakiet Magenta AI będzie w podobnej formie wprowadzany w całej grupie Deutsche Telekom, jednak to polski T-Mobile jest w tym pierwszy. Operator przekonuje, że zestaw udostępnionych narzędzi pomoże użytkownikom w pracy, nauce, rozwijaniu pasji i codziennych zadaniach.

W T-Mobile wierzymy, że innowacja z natury jest inkluzywna i powinna być dostępna dla wszystkich. Chcemy budować zaufanie do AI i pokazywać, że nie musi ona być ani skomplikowana, ani droga. Magenta AI to zestaw narzędzi, które są tak łatwe w użyciu, że każdy może zacząć z nich korzystać tu i teraz. Traktujemy naszych klientów jak magentowych VIP‑ów i dajemy im to, co najlepsze – bez limitów i bez ryzyka – powiedział Maximiliano Bellassai, członek zarządu ds. B2C T-Mobile Polska.

Co daje Magenta AI?

Pierwsze narzędzie – zaawansowaną technologię syntezy i generowania mowy – dostarcza ElevenLabs. Dzięki niemu użytkownicy mogą tworzyć naturalnie brzmiące treści do nauki języków, generowania ciekawych dialogów czy przedstawiania skomplikowanych zagadnień w przyjazny i dostępny sposób, bez specjalistycznego sprzętu i studia nagrań. Jak przekonuje ElevenLabs, głos jest jednym z najbardziej naturalnych sposobów komunikacji, a AI pozwala dziś wykorzystać go na niespotykaną wcześniej skalę.

Kolejnym elementem jest Picsart – platforma, która dzięki AI pozwala edytować zdjęcia i materiały wideo w intuicyjny sposób, bez potrzeby posiadania zaawansowanych umiejętności. Picsart pozwala na szybką zmianę tła – wycina nieład z drugiego planu, dodaje efekty czy pomaga zmienić zdjęcie profilowe tym. Narzędzie może się przydać tym, którzy chcą szybko tworzyć atrakcyjne treści do mediów społecznościowych czy osobom, które zajmują się sprzedażą na platformach aukcyjnych.