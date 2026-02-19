Zablokujcie social media dzieciom. Apeluje prezydent dużego państwa

Tu warto podkreślić, że Francja również rozważa takie kroki i planuje wprowadzić taki zakaz od 26 września bieżącego roku. Ten miałby objąć popularne wśród młodzieży platformy i objąć dzieci i młodzież poniżej 15. roku życia. Co więcej, Macron przyznał, że podobną decyzję zamierza podjąć Hiszpania. Jak to się jednak ma do całego świata?

Francja rzuca wyzwanie socjal mediom

Otóż podczas spotkania prezydent stwierdził także, że podczas tegorocznej prezydentury Francji w G7 będzie aktywnie dążył do ochrony dzieci przed mediami społecznościowymi, oraz szkodliwym działaniem AI nie tylko na skalę swojego państwa, ale globalną.

Mamy tu do czynienia z dwoma problemami. Pierwszym z nich są media społecznościowe, które mają destrukcyjny wpływ na rozwój i zdrowie psychiczne dzieci. Co więcej, firmy same są świadome tego problemu, jednak ignorują go, ponieważ dziecięcy użytkownicy przynoszą im zyski.

Kolejnym problemem jest sztuczna inteligencja. Ta często wykorzystywana jest w złych celach jak generowanie deepfake’ów z udziałem zdjęć nieletnich. Mowa jest więc o dwóch bardzo poważnych problemach.