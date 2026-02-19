Wiadomości

Zablokujcie social media dzieciom. Apeluje prezydent dużego państwa

Podczas konferencji India AI Impact Summit prezydent Francji, Emmanuel Macron, zaapelował do premiera Indii, aby ten wprowadził zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:38
1
Tu warto podkreślić, że Francja również rozważa takie kroki i planuje wprowadzić taki zakaz od 26 września bieżącego roku. Ten miałby objąć popularne wśród młodzieży platformy i objąć dzieci i młodzież poniżej 15. roku życia. Co więcej, Macron przyznał, że podobną decyzję zamierza podjąć Hiszpania. Jak to się jednak ma do całego świata?

Francja rzuca wyzwanie socjal mediom

Otóż podczas spotkania prezydent stwierdził także, że podczas tegorocznej prezydentury Francji w G7 będzie aktywnie dążył do ochrony dzieci przed mediami społecznościowymi, oraz szkodliwym działaniem AI nie tylko na skalę swojego państwa, ale globalną. 

Mamy tu do czynienia z dwoma problemami. Pierwszym z nich są media społecznościowe, które mają destrukcyjny wpływ na rozwój i zdrowie psychiczne dzieci. Co więcej, firmy same są świadome tego problemu, jednak ignorują go, ponieważ dziecięcy użytkownicy przynoszą im zyski. 

Kolejnym problemem jest sztuczna inteligencja. Ta często wykorzystywana jest w złych celach jak generowanie deepfake’ów z udziałem zdjęć nieletnich. Mowa jest więc o dwóch bardzo poważnych problemach.

Warto dodać, że Polska również podjęła działania w tej kwestii. W naszym przypadku mowa jest również o zakazie do 15. roku życia, a odpowiednia ustawa ma być gotowa do końca lutego tego roku. Jednak realnie nowe przepisy mogą działać dopiero od końca 2027 lub początku 2028 roku. Dobrze jednak wiedzieć, że coś w tej kwestii się dzieje, chociaż dość powoli. 

telepolis
francja Indie media społecznościowe G7 Zakaz socjal mediów
Zródła zdjęć: miss.cabul / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Bloomberg