Skasuj Instagram dziecku. Firma sama przyznała, że szkodzi

Instagram pokazuje młodzieży szkodliwe treści o zaburzeniach odżywiania

Badanie przeprowadzone zostało w roku szkolnym 2023-2024 i objęło 1149 nastolatków. Analiza wykazała, że u 223 nastolatków, którzy czuli się niepewnie wobec swojego ciała, treści związane z zaburzeniami odżywiania stanowiły aż 10,5% ich feedu na Instagramie.

W przypadku pozostałych uczestników odsetek ten wynosił jedynie 3,3%. Oznacza to, że nastolatki z problemami wizerunku ciała widzą około trzykrotnie więcej szkodliwych treści.​

Badacze analizowali materiały oglądane przez użytkowników przez trzy miesiące. Problematyczne treści eksponowały określone części ciała, takich jak klatki piersiowe, pośladki czy uda, wyrażały „wyraźne osądy” dotyczące typów sylwetek oraz zawierały materiały związane z zaburzeniami odżywiania i negatywnym obrazem ciała.​

Meta na to: No może i tak, ale nie udowodniono związku przyczynowego

Eksperci zewnętrzni zwracają uwagę, że dane sugerują, iż algorytm Instagrama wzmacnia szkodliwe treści dla najbardziej wrażliwych użytkowników. Meta podkreśla jednak, że badania nie udowadniają związku przyczynowego, choć przyznaje, że podatni nastolatkowie są eksponowani na „wysokie dawki” wrażliwych materiałów.