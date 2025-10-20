Skasuj Instagram dziecku. Firma sama przyznała, że szkodzi
Wewnętrzne badania przeprowadzone przez Meta pokazują, że młodzi użytkownicy, którzy regularnie czują się źle ze swoim wyglądem, na Instagramie są eksponowani na znacznie większą ilość treści związanych z zaburzeniami odżywiania niż ich rówieśnicy.
Instagram pokazuje młodzieży szkodliwe treści o zaburzeniach odżywiania
Badanie przeprowadzone zostało w roku szkolnym 2023-2024 i objęło 1149 nastolatków. Analiza wykazała, że u 223 nastolatków, którzy czuli się niepewnie wobec swojego ciała, treści związane z zaburzeniami odżywiania stanowiły aż 10,5% ich feedu na Instagramie.
W przypadku pozostałych uczestników odsetek ten wynosił jedynie 3,3%. Oznacza to, że nastolatki z problemami wizerunku ciała widzą około trzykrotnie więcej szkodliwych treści.
Badacze analizowali materiały oglądane przez użytkowników przez trzy miesiące. Problematyczne treści eksponowały określone części ciała, takich jak klatki piersiowe, pośladki czy uda, wyrażały „wyraźne osądy” dotyczące typów sylwetek oraz zawierały materiały związane z zaburzeniami odżywiania i negatywnym obrazem ciała.
Meta na to: No może i tak, ale nie udowodniono związku przyczynowego
Eksperci zewnętrzni zwracają uwagę, że dane sugerują, iż algorytm Instagrama wzmacnia szkodliwe treści dla najbardziej wrażliwych użytkowników. Meta podkreśla jednak, że badania nie udowadniają związku przyczynowego, choć przyznaje, że podatni nastolatkowie są eksponowani na „wysokie dawki” wrażliwych materiałów.
Treści tego typu nie są formalnie zabronione na Instagramie, natomiast to Instagram swoimi algorytmami wybiera typy użytkowników, którzy powinni widzieć określonego rodzaju wpisy. Wygląda na to, że Meta postanowiła podążać za kompleksami użytkowników, w tym tych najmłodszych.