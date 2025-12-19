Polacy zmieniają nawyki. AI pilnuje naszych portfeli przed świętami

AI pomaga szukać prezentów

W 2025 roku aż 80% dorosłych Polaków planuje kupić świąteczne prezenty. Największą aktywność wykazuje pokolenie Z, czyli osoby w wieku od 18 do 30 lat. Ciekawostką jest rosnąca rola sztucznej inteligencji. Już 4 na 10 ankietowanych korzysta lub planuje korzystać z AI przy wyborze podarunków.

Algorytmy pomagają nam przede wszystkim oszczędzać czas oraz łatwo porównywać ceny. Szukamy w ten sposób inspiracji i weryfikujemy wiarygodność sklepów. AI przestaje być tylko technologiczną nowinką. Staje się dla nas realnym asystentem zakupowym.

BLIK absolutnym królem płatności

Tradycyjne portfele i gotówka powoli odchodzą do lamusa. W polskim Internecie absolutnie dominuje BLIK. Korzysta z niego aż 65% osób kupujących prezenty online. Na drugim miejscu znajdują się karty płatnicze, które wybiera 41% badanych.

Co ważne, Polacy ufają BLIK-owi najbardziej przy dokonywaniu droższych zakupów. Aż 87% młodych z pokolenia Z uważa tę metodę za najbardziej naturalną. Seniorzy z pokolenia Baby Boomers są znacznie ostrożniejsi i wymagają dodatkowej edukacji cyfrowej.

Uwaga na świątecznych oszustów

Niestety, cyfrowa wygoda ma swoją ciemną stronę. Aż 27% Polaków odczuwa silne obawy o bezpieczeństwo swoich transakcji. Dane z raportu są dość alarmujące. Prawie jedna czwarta z nas padła już ofiarą oszustwa lub próby wyłudzenia w sieci.

Wiele z tych incydentów ma miejsce właśnie podczas przedświątecznego pośpiechu. Sektor finansowy w naszym kraju musi odpierać średnio ponad 1700 ataków tygodniowo. Jest to jeden z najwyższych wyników w całej Europie.

AI jako nasza cyfrowa tarcza

Sztuczna inteligencja zaczyna pełnić funkcję naszego osobistego strażnika. Około 19% konsumentów oczekuje, że AI pomoże im unikać oszustw i niebezpiecznych ofert. Technologia ta weryfikuje logowania i transakcje w czasie rzeczywistym.

Banki coraz częściej stosują zaawansowane algorytmy do wychwytywania podejrzanych operacji. Mimo wsparcia technologii, eksperci przypominają o zachowaniu czujności. To my sami jesteśmy często ostatnią linią obrony przed cyberprzestępcami.