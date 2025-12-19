Lian Li ma coś dla fanów mniejszych PC. Jest zaskakująco tanio

W czerwcu tego roku znany tajwański producent sprzętu komputerowego rozszerzył swoje portfolio o obudowy z serii Lian Li Vector V100. Stawiały one na mocno wyeksponowane podzespoły, dobrą cyrkulację powietrza oraz podświetlenie RGB LED. Model ten najwyraźniej okazał się sukcesem, bo zapowiedziano wersję Mini (chociaż lepszym słowem byłoby "Compact").

Mocnym atutem jest niska cena, wynosząca około 209 złotych

Lian Li Vector V100 Mini to konstrukcja o wymiarach 444 x 222 x 436 milimetrów, którą wykonano ze stali, tworzyw sztucznych i hartowanego szkła. W jej wnętrzu zmieścimy płyty główne Micro ATX oraz Mini ITX, wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 163 milimetrów, karty graficzne nie dłuższe niż 415 milimetrów i zasilacze ATX.

Pod względem wentylacji mowa o maksymalnie dziewięciu wentylatorach - dwa 140- lub trzy 120-milimetrowe na górze, trzy mniejsze z boku, dwa na piwnicy oraz jeden z tyłu. Fabrycznie nie dostajemy żadnego lub cztery jednostki 120 mm z ARGB LED (model Vector V100R Mini).

Panel I/O znalazł się na lewym boku, przy dolnej krawędzi i jest całkiem rozbudowany. Gości on dwa USB 3.2 Gen 1 typu A, jedno USB 3.2 Gen 2 typu C, złącze słuchawkowe oraz przyciski Power i Reset.