Serial o niepokornym policjancie powraca na Netflixa. Bedzie hit?

Panie i Panowie, Harry Hole powraca!

Harry Hole to niepokorny policjant zmagający się z traumami przeszłości, znany z powieści Jo Nesbø. I choć premiera serialu dopiero w marcu 2026, to Netflix już rozpoczyna kampanię marketingową i sprawia, że mamy na co czekać. Jak podała platforma streamingowa w oficjalnym komunikacie prasowym, serial będzie liczył sobie 9 odcinków, a sam pisarz Jo Nesbø jest zarówno scenarzystą, jak i jednym z producentów.

"Mroczna i pełna zakrętów podróż"

W głównej roli obsadzony został Tobias Santelmann, niemiecki aktor, znany z takich produkcji jak chociażby "Upadek królestwa", "Exit", czy "Borderliner".

W końcu możemy ujawnić datę premiery i podzielić się pierwszym spojrzeniem na Tobiasa Santelmann'a w roli Harry'ego Hole'a. Obserwowanie jak Tobias ożywia Harry'ego, było naprawdę ekscytujące i otwiera nowy rozdział w historii tej postaci. Nie mogę się doczekać, aż podzielę się z widzami jego wizją Harry'ego i zabiorę ich razem z nami w prawdziwie mroczną i pełną zakrętów podróż. mówi podekscytowany Jo Nesbø.

"Detektyw Hole" w wielkim skrócie, to opowieść o obsesji, zdradzie, zacieraniu się granic między sprawiedliwością i zemstą. Harry Hole będzie musiał zmierzyć się ze swoim odwiecznym wrogiem - Tomem Waalerem, a widzowie zostaną wciągnięci w nietypową grę w kotka i myszkę. Rzecz jasna stawka w tej grze jest najwyższa i nie do przebicia.

Netflix zapowiedział, że wkrótce poda więcej szczegółów. My z chęcią poczekamy. Do wiosny już wcale nie tak daleko, jakby się mogło wydawać.