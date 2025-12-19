Fothermo ROD-1000 to proste urządzenie, które rozwiąże największy problem Polaków z fotowoltaiką
Wyłączenia fotowoltaiki są coraz częstszym problemem w ciepłe, słoneczne lato. Ten prosty gadżet pozwala zminimalizować ten problem.
Wyłączenie fotowoltaiki ma na celu ograniczenie energii elektrycznej w kablach przesyłowych w momentach, w których jest jej zbyt dużo. Jeśli ktoś ma do dyspozycji magazyn energii, oraz odpowiednio zbudowaną instalację, to ta trafia najpierw do magazynu, a dopiero kiedy ten jest pełny następuje ewentualne odłączenie. Fothermo ROD-1000 pozwala wykorzystać energię ze słońca z pominięciem konieczności adaptacji instalacji, czy montażu magazynu energii.
Fothermo ROD-1000 lekiem na odłączenie fotowoltaiki
Jest to po prostu grzałka elektryczna do podgrzewania wody. Jednak nie byle jaka, a taka, którą można podłączyć bezpośrednio do paneli fotowoltaicznych. Można ją podłączyć do instalacji o mocy do 3 kW. Przyjmuje przy tym napięcie z modułów do 50 V i natężenie prądu do 23 A, a sama oferuje regulowaną moc grzewczą do 1000 W. Jest ona przeznaczona do zbiorników o pojemności do 500 litrów.
Oczywiście można ją podłączyć także do większych, jednak wtedy jej efektywność staje się znacznie niższa. Jej głównym zadaniem jest natomiast bycie uzupełnieniem innych pdogrzewaczy wody. Oczywiście ma także czujnik temperatury, oraz można ją nastawić w zakrexie od 5 do 65 stopni Celsjusza. Urządzenie ma kosztować 549 euro, co w przeliczeniu na złotówki daje około 2300 zł. Jest to więc bardzo tani sposób na to, aby korzystać z fotowoltaiki nawet wtedy, kiedy nasz operator sieci energetycznej zdalnie ją wyłączy. A przy tym bezpieczny, ponieważ energia z paneli idzie bezpośrednio do grzałki, a nie do sieci.