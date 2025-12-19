Fothermo ROD-1000 to proste urządzenie, które rozwiąże największy problem Polaków z fotowoltaiką

Wyłączenie fotowoltaiki ma na celu ograniczenie energii elektrycznej w kablach przesyłowych w momentach, w których jest jej zbyt dużo. Jeśli ktoś ma do dyspozycji magazyn energii, oraz odpowiednio zbudowaną instalację, to ta trafia najpierw do magazynu, a dopiero kiedy ten jest pełny następuje ewentualne odłączenie. Fothermo ROD-1000 pozwala wykorzystać energię ze słońca z pominięciem konieczności adaptacji instalacji, czy montażu magazynu energii.

Fothermo ROD-1000 lekiem na odłączenie fotowoltaiki

Jest to po prostu grzałka elektryczna do podgrzewania wody. Jednak nie byle jaka, a taka, którą można podłączyć bezpośrednio do paneli fotowoltaicznych. Można ją podłączyć do instalacji o mocy do 3 kW. Przyjmuje przy tym napięcie z modułów do 50 V i natężenie prądu do 23 A, a sama oferuje regulowaną moc grzewczą do 1000 W. Jest ona przeznaczona do zbiorników o pojemności do 500 litrów.