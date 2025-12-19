Drony wykryły coś nieoczekiwanego w oddechu wielorybów. To przełom

Drony pomocne w uchwyceniu wirusów

Naukowcy używali dronów wyposażonych w specjalny sprzęt do wdmuchiwania powietrza do wydychanych kropel, czyli "dmuchnięć", w momencie kiedy olbrzymy te wynurzały się z wody.

Odkryli wysoce zakaźnego wirusa, który jest ściśle powiązany z wyrzucaniem wielorybów oraz delfinów na brzeg na całym świecie.

Tu działa zasada "pomagać, nie szkodzić"

Profesor Terry Dawson z King's College London uważa, że ten typ pobierania próbek wydzieliny wielorybów to przełomowe wydarzenie pod względem zdrowia i dobrego samopoczucia tych zwierząt.

Pozwala nam monitorować patogeny u żywych wielorybów bez stresu i szkody, dostarczając nam cennych informacji na temat chorób w szybko zmieniających się ekosystemach Arktyki. powiedział Dawson.

Po raz pierwszy potwierdzono, że wysoce śmiertelny wirus wielorybi, krąży pod kołem podbiegunowym. Choroba ta jest zaraźliwa i łatwo atakuje delfiny, wieloryby powodując masowe zgony.

Naukowcy mają nadzieję, że to przełomowe odkrycie pomoże wcześnie wykrywać śmiertelne zagrożenia, zanim zaczną się one rozprzestrzeniać.

W przyszłości naszym priorytetem będzie dalsze stosowanie tych metod do długoterminowego nadzoru, abyśmy mogli lepiej zrozumieć, w jaki sposób, nowe czynniki stresogenne wpłyną na zdrowie wielorybów w nadchodzących latach. dodaje Helena Cost z Nord University w Norwegii.