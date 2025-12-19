Dreame wchodzi na nowy rynek. Producent szykuje smartfon

Firma Dreame we wrześniu zapowiadała, że zamierza wejść na rynek smartfonów. Teraz te zapowiedzi zyskują realny kształt. W bazie EPREL pojawił się dokument, który opisuje telefon. Łudząco przypomina model Samsunga.

Dalsza część tekstu pod wideo

Pierwszy smartfon Dreame

Dreame E1, opisany jako model W5110, wyposażony będzie przede wszystkim w 6,67-calowy ekran AMOLED. Zaoferuje potrójny aparat, składający się z głównego sensora o rozdzielczości 108 Mpix, kamery makro Mpix oraz czujnika głębi, również o rozdzielczości 2 Mpix. Specyfikację uzupełnia aparat do selfie 50 Mpix.

Dreame zdecydowało się również na zastosowanie baterii o pojemności 5000 mAh, ale z szybkim ładowaniem o mocy jedynie 33 W, zupełnie jak Samsung. Urządzenie będzie miało też 5G, NFC, złącze mini-jack 3,5 mm, czytnik linii papilarnych w ekranie oraz stopień ochrony IP64.