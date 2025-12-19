Dreame wchodzi na nowy rynek. Producent szykuje smartfon
Dreame, producent znany przede wszystkim ze sprzętów AGD, w tym odkurzaczy, szykuje się do wejścia na nowy rynek. Firma szykuje swojego pierwszego smartfona.
Firma Dreame we wrześniu zapowiadała, że zamierza wejść na rynek smartfonów. Teraz te zapowiedzi zyskują realny kształt. W bazie EPREL pojawił się dokument, który opisuje telefon. Łudząco przypomina model Samsunga.
Pierwszy smartfon Dreame
Dreame E1, opisany jako model W5110, wyposażony będzie przede wszystkim w 6,67-calowy ekran AMOLED. Zaoferuje potrójny aparat, składający się z głównego sensora o rozdzielczości 108 Mpix, kamery makro Mpix oraz czujnika głębi, również o rozdzielczości 2 Mpix. Specyfikację uzupełnia aparat do selfie 50 Mpix.
Dreame zdecydowało się również na zastosowanie baterii o pojemności 5000 mAh, ale z szybkim ładowaniem o mocy jedynie 33 W, zupełnie jak Samsung. Urządzenie będzie miało też 5G, NFC, złącze mini-jack 3,5 mm, czytnik linii papilarnych w ekranie oraz stopień ochrony IP64.
Etykieta EPREL zdradza efektywność energetyczną, ocenioną na A oraz ochronę przed upadkiem oraz stopnień naprawialności na B. Bateria ma wytrzymać 800 cyklów ładowania z zachowaniem pojemności co najmniej 80 proc. Nie wiadomo, kiedy telefon zostanie oficjalnie zaprezentowany i trafi do sprzedaży.