Dreame wchodzi na nowy rynek. Producent szykuje smartfon

Dreame, producent znany przede wszystkim ze sprzętów AGD, w tym odkurzaczy, szykuje się do wejścia na nowy rynek. Firma szykuje swojego pierwszego smartfona.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 11:15
0
Dreame wchodzi na nowy rynek. Producent szykuje smartfon

Firma Dreame we wrześniu zapowiadała, że zamierza wejść na rynek smartfonów. Teraz te zapowiedzi zyskują realny kształt. W bazie EPREL pojawił się dokument, który opisuje telefon. Łudząco przypomina model Samsunga.

Pierwszy smartfon Dreame

Dreame E1, opisany jako model W5110, wyposażony będzie przede wszystkim w 6,67-calowy ekran AMOLED. Zaoferuje potrójny aparat, składający się z głównego sensora o rozdzielczości 108 Mpix, kamery makro  Mpix oraz czujnika głębi, również o rozdzielczości 2 Mpix. Specyfikację uzupełnia aparat do selfie 50 Mpix.

Dreame wchodzi na nowy rynek. Producent szykuje smartfon

Dreame zdecydowało się również na zastosowanie baterii o pojemności 5000 mAh, ale z szybkim ładowaniem o mocy jedynie 33 W, zupełnie jak Samsung. Urządzenie będzie miało też 5G, NFC, złącze mini-jack 3,5 mm, czytnik linii papilarnych w ekranie oraz stopień ochrony IP64.

Dreame wchodzi na nowy rynek. Producent szykuje smartfon

Etykieta EPREL zdradza efektywność energetyczną, ocenioną na A oraz ochronę przed upadkiem oraz stopnień naprawialności na B. Bateria ma wytrzymać 800 cyklów ładowania z zachowaniem pojemności co najmniej 80 proc. Nie wiadomo, kiedy telefon zostanie oficjalnie zaprezentowany i trafi do sprzedaży.

telepolis
Zródła zdjęć: Robert Way / Shutterstock.com
Źródła tekstu: GSMArena