Dostałeś taką wiadomość? To musisz obowiązkowo zrobić

Oszuści stają się w okresie przedświątecznym jeszcze bardziej aktywni. Kolejna osoba padła ich ofiarą i straciła 1800 złotych. Tym razem, oszust podszył się pod matkę mieszkanki Kuźni Raciborskiej. 

Anna Kopeć
10:03
2
BLIK-owi oszuści nie dają za wygraną 

Kobieta stała się celem oszustów wyłudzających pieniądze poprzez podszywanie się pod osoby bliskie. Przekazała kod BLIK przestępcy, który udawał jej własną matkę. Mieszkanka Kuźni Raciborskiej otrzymała wiadomość tekstową od osoby, podszywającej się pod jej mamę, proszącą o szybkie przelanie pieniędzy. Powód był jeden - pilna potrzeba finansowa. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Działając w pośpiechu i w pełnym przekonaniu, że pomaga osobie bliskiej, mieszkanka wygenerowała kod BLIK i zatwierdziła transakcję na 1800 złotych. Dopiero po jakimś czasie, wyszło na jaw, że wiadomość wcale nie pochodziła od mamy, a pieniądze trafiły prosto na konto oszustów. Niestety, nie mamy złudzeń, w takich przypadkach odzyskanie pieniędzy z powrotem graniczy z cudem.

Dlatego też, ostrzegamy aby zachować wzmożoną czujność, szczególnie teraz, kiedy na fali przedświątecznego nastroju odczuwamy jeszcze bardziej potrzebę niesienia pomocy. Pamiętajmy, że oszuści w wiadomościach stosują różne wymówki - może to być zgubiony portfel, brak pieniędzy na powrót do domu lub problemy z bankowością elektroniczną. 

Jak nie dać się nabrać?

W dalszym ciągu najskuteczniejszą metodą jest weryfikacja zarówno rozmówcy i jego prośby. Zadzwońmy do osoby, która prosi nas o pomoc i zapytajmy, czy faktycznie to ona znalazła się w potrzebie. Zawsze lepiej upewnić się, niż zasilić konto oszustów. 

Image
telepolis
blik oszustwo oszustwo na blika oszustwo na BLIK
Zródła zdjęć: Nicoleta Ionescu / Shutterstock
Źródła tekstu: naszraciborz.pl