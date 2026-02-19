Gamingowy OLED w dobrej cenie. Dostajemy aż 280 Hz

Technologia OLED ma szereg zalet względem starszych rozwiązań jak IPS czy VA. Mowa między innymi o dużo wyższym kontraście, lepszej czerni czy drastycznie niższym czasie reakcji. Jednak przez wiele lat tego typu matryce zarezerwowane były tylko dla droższych urządzeń. To się na szczęście zmienia, a dowodem na to jest nowy sprzęt od Tajwańczyków.

Sugerowana cena w Polsce to 2029 złotych

AOC Gaming Q27G4ZD to 27-calowa propozycja z płaską matrycą QD-OLED 3. generacji od Samsunga. Mamy tutaj do czynienia z rozdzielczością 2560 x 1440 px, częstotliwością odświeżania do 280 Hz oraz czasem reakcji 0,03 ms (GtG). Szczytowa jasność sięga 1000 cd/m2.

Mimo że to sprzęt gamingowy, to odzwierciedlenie kolorów wygląda dobrze. Producent deklaruje 123,6% dla palety sRGB, 95,2% dla DCI-P3 oraz 91,4% dla Adobe RGB. Oczywiście gracze dużo bardziej ucieszą się z obecności technologii synchronizacji obrazu NVIDIA G-Sync. Wisienką na torcie jest podstawowe wsparcie dla treści HDR.

Opisywany monitor posiada stabilną podstawę, która oferuje regulację wysokości do 130 mm, pochylenia -30° do 21° oraz obrotu. Nie zabrakło też trybu Pivot. Panel I/O wyposażono w dwa HDMI 2.1, jeden DisplayPort 1.4, złącze słuchawkowe oraz koncentrator USB 3.2 Gen 1.