Masz Samsunga? Wróciła ważna aktualizacja Google

Wielomiesięczne opóźnienia w poprawkach

Wielu użytkowników urządzeń z serii Galaxy przez długi czas nie miało dostępu do nowszych wersji systemu Google Play. Niektóre modele zatrzymały się na łatkach z lipca ubiegłego roku. Oznaczało to kilkumiesięczne zaległości. Telefony i tablety Samsunga na ogół otrzymują regularne poprawki bezpieczeństwa oraz duże aktualizacje systemu operacyjnego. Poprawki od Google'a stanowiły jednak niechlubny wyjątek.

Dalsza część tekstu pod wideo

Teraz sytuacja wreszcie ulega zmianie. Właściciele wybranych telefonów z Korei zgłaszają dostępność nowej wersji oprogramowania. Została ona oznaczona datą 1 stycznia 2026 roku.

Kto otrzymuje nowe oprogramowanie?

Zagraniczne serwisy branżowe potwierdzają start dystrybucji najnowszej paczki. Oprogramowanie pobrano już na modele z serii Galaxy S23. Zauważono je także na najnowszym składanym Galaxy Z Fold7. Rozmiar aktualizacji wynosi około 90 MB.

Sam mogę potwierdzić dostęp aktualizacji dla Samsunga Galaxy Z Fold7. Wcześniej w ustawieniach telefonu widniała dana 1 lipca 2025 roku przy aktualizacji systemu w Google Play. Teraz jest to 1 stycznia 2026 roku. Jeśli wciąż masz starą datę w tym miejscu, zerknij do Ustawień systemowych, potem wybierz zakładkę "Bezpieczeństwo i prywatność" oraz opcję "Aktualizacje". Tam kliknij na pozycję "Aktualizacja systemu w Google Play". Gdy tam zajrzałem, dowiedziałem się, że muszę zrestartować urządzenie, by aktualizacja została zainstalowana.

Dostępność nie ogranicza się tylko do drogich modeli flagowych. Nowe oprogramowanie trafia też do posiadaczy tańszych urządzeń z serii Galaxy A. Oznacza to szeroki zasięg aktualizacji. Instalacja wymaga posiadania urządzenia działającego pod kontrolą stabilnej wersji nakładki One UI 8. Proces, ja napisałem wyżej, można wymusić ręcznie w ustawieniach telefonu w zakładce dotyczącej bezpieczeństwa i prywatności.

Co zmienia styczniowa łatka

Google podaje listę wprowadzonych zmian. Wersja ze stycznia 2026 roku odświeża wiele ważnych elementów systemowych. Wprowadzono nowe poprawki do usług Android WebView oraz Usług Google Play.

Aktualizacja obejmuje również zarządzanie kontem, wirtualny portfel i sam sklep z aplikacjami. Oprogramowanie Zwiększa także ogólny poziom prywatności użytkowników urządzeń z Androidem.