Mapy Google. Zaloguj się albo ograniczymy Ci funkcje

Część użytkowników Map Google zaczęło donosić o pewnym problemie. Okazuje się, że stracili dostęp do części funkcji usługi. Wszystko przez to, że nie są zalogowani na koncie Google.

Mapy Google bez logowania? To nie przejdzie

Mapy Google przede wszystkim kojarzą nam się z nawigacją. Pozwalają w łatwy sposób doprowadzić nas z punktu A do punktu B. Nie są w tym może najlepsze, ale powiedzmy, że wystarczająco dobre, a przede wszystkim darmowe (nie licząc zużywanego pakietu internetu).

Jednak to tylko część ich funkcji. Wiele osób korzysta też z Map Google do szukania ciekawych miejsc - smacznych restauracji, muzeów czy innych lokacji, które warto odwiedzić, np. na wakacjach. Problem w tym, że teraz muszą się zalogować, aby móc w pełni z tego skorzystać.

Z doniesień użytkowników wynika, że korzystając z Map Google bez zalogowania się na koncie (np. w trybie incognito w przeglądarce) lub z rozszerzeniami blokującymi niektóre skrypty, tracimy dostęp do części funkcji. Chodzi przede wszystkim o zdjęcia i opinie na temat interesujących nas lokalizacji, w tym restauracji, hoteli czy różnego rodzaju atrakcji. Co ciekawe, problemy mają pojawiać się również na Androidzie oraz iOS.

Google wyświetla w tym przypadku komunikat tłumaczący, że „ograniczony widok” może wynikać z problemów technicznych, nietypowego ruchu sieciowego, działania rozszerzeń przeglądarki lub braku logowania, sugerując zalogowanie się jako sposób na przywrócenie pełnej funkcjonalności.