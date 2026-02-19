Mapy Google szykują nową funkcję. Wystarczy szybko zakreślić i zapytać

Gemini już od jakiegoś czasu, może korzystać z danych Google Maps, teraz rozszerza swoje działanie. Nowa funkcja ma umożliwić korzystającym z aplikacji dołączanie wybranego fragmentu mapy do komunikatora. Interfejs użytkownika Map Google pozwala na powiększanie obrazu, eksplorację bieżącego obszaru i skorzystanie z dokładnych lokalizacji. Gemini korzysta z Map w odpowiedziach na zapytania. Jeszcze nie działa to doskonale (testy trwają), ale już będzie całkiem solidna podstawa.

Integracja Map Google z Gemini coraz inteligentniejsza

I coraz bardziej zaawansowana, a to się chwali. Android Authority w wersji 17.6.58.ve.arm64 włączył nową funkcję i podzielił się wrażeniami. Nowość umożliwia użytkownikom dołączenie określonego obszaru mapy bezpośrednio do monitu, a następnie zadawania pytań na postawie tej lokalizacji.

Pogadasz z Gemini na temat wycinka mapy

Po dodaniu obszaru mapy. Gemini może nawet zasugerować nam restauracje, atrakcje turystyczne, szpitale lub inne miejsca, w zależności od naszych potrzeb i od tego, jakie pytanie mu zadamy. Dzięki coraz doskonalszym możliwościom konwersacyjnym Gemini, można lepiej poznać lokalizację i uzyskać bardziej precyzyjne wyniki.

Będzie można zamiast pytania "Znajdź jakąś kawiarnię z wysokimi ocenami klientów w okolicy rynku w Krakowie", po prostu zakreślić szybko wybrany obszar na mapie i po prostu zapytać: "Gdzie tu zjeść?". Jednak to nie koniec ulepszeń. Będzie można także zapytać Gemini o to, czy okolica jest bezpieczna, albo jaka jest średnia wysokość czynszów na danym osiedlu. Co najważniejsze, będzie można powiększyć lub pomniejszyć obszar zaznaczony, przed jego dołączeniem.