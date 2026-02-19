Mapy Google szykują nową funkcję. Wystarczy szybko zakreślić i zapytać
Mapy Google nie ustają we wprowadzaniu ulepszeń. Teraz firma pracuje nad nową funkcją Gemini, która umożliwi użytkownikom dołączanie wybranego obszaru mapy bezpośrednio do komunikatorów.
Gemini już od jakiegoś czasu, może korzystać z danych Google Maps, teraz rozszerza swoje działanie. Nowa funkcja ma umożliwić korzystającym z aplikacji dołączanie wybranego fragmentu mapy do komunikatora. Interfejs użytkownika Map Google pozwala na powiększanie obrazu, eksplorację bieżącego obszaru i skorzystanie z dokładnych lokalizacji. Gemini korzysta z Map w odpowiedziach na zapytania. Jeszcze nie działa to doskonale (testy trwają), ale już będzie całkiem solidna podstawa.
Integracja Map Google z Gemini coraz inteligentniejsza
I coraz bardziej zaawansowana, a to się chwali. Android Authority w wersji 17.6.58.ve.arm64 włączył nową funkcję i podzielił się wrażeniami. Nowość umożliwia użytkownikom dołączenie określonego obszaru mapy bezpośrednio do monitu, a następnie zadawania pytań na postawie tej lokalizacji.
Pogadasz z Gemini na temat wycinka mapy
Po dodaniu obszaru mapy. Gemini może nawet zasugerować nam restauracje, atrakcje turystyczne, szpitale lub inne miejsca, w zależności od naszych potrzeb i od tego, jakie pytanie mu zadamy. Dzięki coraz doskonalszym możliwościom konwersacyjnym Gemini, można lepiej poznać lokalizację i uzyskać bardziej precyzyjne wyniki.
Będzie można zamiast pytania "Znajdź jakąś kawiarnię z wysokimi ocenami klientów w okolicy rynku w Krakowie", po prostu zakreślić szybko wybrany obszar na mapie i po prostu zapytać: "Gdzie tu zjeść?". Jednak to nie koniec ulepszeń. Będzie można także zapytać Gemini o to, czy okolica jest bezpieczna, albo jaka jest średnia wysokość czynszów na danym osiedlu. Co najważniejsze, będzie można powiększyć lub pomniejszyć obszar zaznaczony, przed jego dołączeniem.
Funkcja obecnie jest w fazie rozwoju, ale jak zostanie wdrożona, z pewnością ułatwi życie wielu osobom. Najważniejsze, że podwaliny tego typu funkcji są już gotowe.