Promocja na Samsung Galaxy w sklepach Euro. Cena spadła niemal o połowę

Jest to świetny wybór dla każdego fana Samsunga, jednak świetnie się one sprawdzą także z urządzeniami innych marek. Zwłaszcza że ich cena w ramach promocji spadła z poziomu 479 zł do 249 zł, co czyni je interesującym wyborem dla każdego.

Samsung Galaxy Buds FE SM-R400NZA

Co jednak mamy w środku? Samsung chwali się wysokiej jakości dźwiękiem i mocnym basem, chociaż niestety, nie zdradza przy tym średnicy przetwornika. Na uwagę zasługuje natomiast obecność ANC, czyli redukcji hałasu. Można także włączyć tryb, który podbija dźwięk otoczenia, tak, aby lepiej słyszeć wszystko bez konieczności wyciągania słuchawek z ucha.

W przypadku zakupu słuchawek rzecz jasna warto zainstalować dedykowane im oprogramowanie, aby rozszerzyć ich możliwości. To jest dostępne w Google Play i każdy właściciel smartfonu z Androidem może z niego skorzystać, niezależnie od marki.