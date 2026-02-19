Sprzęt

Promocja na Samsung Galaxy w sklepach Euro. Cena spadła niemal o połowę

Porządne słuchawki kosztują niemało. Zwłaszcza jeśli na wyposażeniu mają ANC. Na szczęście istnieją promocje takie jak ta, w której możecie kupić znacznie taniej  Samsung Galaxy Buds FE SM-R400NZA.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:12
0
Telepolis.pl
Jest to świetny wybór dla każdego fana Samsunga, jednak świetnie się one sprawdzą także z urządzeniami innych marek. Zwłaszcza że ich cena w ramach promocji spadła z poziomu 479 zł do 249 zł, co czyni je interesującym wyborem dla każdego.

Co jednak mamy w środku? Samsung chwali się wysokiej jakości dźwiękiem i mocnym basem, chociaż niestety, nie zdradza przy tym średnicy przetwornika. Na uwagę zasługuje natomiast obecność ANC, czyli redukcji hałasu. Można także włączyć tryb, który podbija dźwięk otoczenia, tak, aby lepiej słyszeć wszystko bez konieczności wyciągania słuchawek z ucha. 

W przypadku zakupu słuchawek rzecz jasna warto zainstalować dedykowane im oprogramowanie, aby rozszerzyć ich możliwości. To jest dostępne w Google Play i każdy właściciel smartfonu z Androidem może z niego skorzystać, niezależnie od marki. 

Na uwagę zasługuje także wbudowana bateria. Ta pozwala na do 8,5 godziny ciągłego słuchania muzyki. Dzięki etui czas ten można wydłużyć aż do 30 godzin, co jest bardzo dobrym wynikiem. A wszystko to za jedyne 249 zł.

telepolis
samsung słuchawki TWS Samsung Galaxy Buds FE  Samsung Galaxy Buds FE SM-R400NZA
Zródła zdjęć: Samsung