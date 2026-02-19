Gracze narzekają, a potem i tak wybierają. Test ujawnił prawdę

Niemal pod każdym tekstem o technikach skalowania obrazu pojawia się komentarz, że to sztucznie generowany obraz, który nijak ma się do natywnie renderowanej jakości. W teorii taki argument może i trzyma się kupy, ale w praktyce trudno go obronić. NVIDIA DLSS w wielu przypadkach potrafi wyglądać nawet lepiej. Zresztą najnowszy test doskonale to pokazał.

NVIDIA DLSS lepsza niż obraz natywny

Redakcja computerbase.de postanowiła przeprowadzić ślepy test. Zaprosili do niego aż 1000 graczy. Ci mieli jedno zadanie - ocenić jakość obrazu w grach. Opcje były trzy - natywny, skalowany przez NVIDIA DLSS oraz skalowany przez AMD FSR. Ślepy test oznacza, że nie wiedzieli, która opcja jest w danym momencie aktywna. Test przeprowadzono na 6 grach:

Anno 117

ARC Riders

Cyberpunk 2077

Horizon Forbidden West

Satisfactory

The Last od Us Part II

Jakie były wyniki? Dla wielu na pewno zaskakujące. Aż 48,2 proc. graczy uznało, że obraz generowany przez NVIDIA DLSS 4.5 jest najlepszy. Na drugim miejscu, z wynikiem 24 proc, znalazła się grafika wyrenderowana natywnie. Z kolei AMD FSR zdobyło 15 proc. głosów. Pozostałe 12,8 proc. nie było w stanie podjąć decyzji. W niektórych grach, np. Satisfactory, aż 60,9 proc. osób wybrało DLSS.