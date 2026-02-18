Sprzęt

Pędź do Media Expert. Google Pixel 10a o 900 zł taniej lub z prezentem

Ruszyła polska przedsprzedaż najnowszego smartfonu z serii Google Pixel. Klienci mogą skorzystać z nowej oferty promocyjnej przy okazji wymiany urządzenia.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 20:23
0
Zasady nowej oferty

Sieć Media Expert rozpoczęła przedsprzedaż modelu Google Pixel 10a. Sprzedaż została bezpośrednio połączona z programem odkupu starych telefonów. Użytkownik może przynieść swój używany sprzęt do sklepu. W zamian otrzymuje zniżkę na zakup nowego urządzenia.

Maksymalna kwota rabatu wynosi 900 złotych. Alternatywą jest odbiór słuchawek Pixel Buds 2a bez dodatkowych opłat. Wybór bonusu zależy wyłącznie od decyzji klienta. Akcja jest prowadzona tylko w sklepach stacjonarnych tej sieci.

Wymagania techniczne odkupu

Procedurę wyceny używanych telefonów obsługuje system Foxway. Szacowana wartość oddawanego urządzenia powinna przekraczać 10 złotych. Sprzęt musi być również sprawny technicznie. Telefon ma się uruchamiać bez podłączenia do ładowarki. Nie może też nosić śladów korozji ani zalania wodą. Maksymalnie możesz dostać do 450 zł za stary telefon oraz 450 zł dodatkowego rabatu.

Po pozytywnej weryfikacji, klient odbiera kartę podarunkową. Należy ją wykorzystać w tym samym dniu na zakup modelu Pixel 10a. Każdy uczestnik akcji może wymienić tylko jedno urządzenie. Przedsprzedaż z bonusem potrwa do 18 marca 2026 roku lub do wyczerpania zapasów.

Dodatkowe informacje znajdziesz w regulaminach promocji:

Pamięć i oficjalne ceny

Producent przygotował dwa warianty pamięci wewnętrznej nowego smartfonu. Wersja wyposażona w 128 GB miejsca została wyceniona na 2349 zł. Za model o pojemności 256 GB należy zapłacić 2799 zł. Smartfon trafia na rynek w czterech wersjach kolorystycznych. Dostępne obudowy to jasnofioletowa, malinowa, jasnoszara oraz obsydianowa.

Google Pixel 10a w Media Expert
Image
telepolis
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Google / Media Expert
Źródła tekstu: Media Expert