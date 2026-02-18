Poufne wiadomości e-mail? Microsoft 365 Copilot ma to w nosie

Teoretycznie Microsoft 365 Copilot wspiera poufne wiadomości e-mail. W praktyce zaszyta w niego AI ma to głęboko w nosie. Tym samym, jak przyznaje sam Microsoft, model językowy przygotowuje podsumowania poufnych wiadomości i robi to już od 21 stycznia.

Groźny błąd w Microsoft 365 Copilot Chat

Dokładniej rzecz biorąc, chodzi tu o komponent Microsoft 365 Copilot Chat, który odpowiada między innymi za przygotowywanie tego typu podsumowań, oraz pośredniczy on w kontakcie z pozostałymi AI. Ten operuje nawet na poufnych wiadomościach z katalogów: Wysłane oraz Wersje robocze. Dobrą wiadomością jest natomiast to, że poufne e-mail z katalogu Odebrane, wciąż są poza jego zasięgiem.