Poufne wiadomości e-mail? Microsoft 365 Copilot ma to w nosie
Modele językowe mogą być niezwykle użytecznym wsparciem przy obsłudze poczty e-mail. Jednak w ich przypadku kluczowe jest to, aby istniały tak zwane wiadomości poufne, do których nie mają dostępu. Wszystko to w celu ochrony danych szczególnie wrażliwych.
Teoretycznie Microsoft 365 Copilot wspiera poufne wiadomości e-mail. W praktyce zaszyta w niego AI ma to głęboko w nosie. Tym samym, jak przyznaje sam Microsoft, model językowy przygotowuje podsumowania poufnych wiadomości i robi to już od 21 stycznia.
Groźny błąd w Microsoft 365 Copilot Chat
Dokładniej rzecz biorąc, chodzi tu o komponent Microsoft 365 Copilot Chat, który odpowiada między innymi za przygotowywanie tego typu podsumowań, oraz pośredniczy on w kontakcie z pozostałymi AI. Ten operuje nawet na poufnych wiadomościach z katalogów: Wysłane oraz Wersje robocze. Dobrą wiadomością jest natomiast to, że poufne e-mail z katalogu Odebrane, wciąż są poza jego zasięgiem.
Jak przyznał sam Microsoft:
Problem z kodem powoduje, że elementy z folderów elementów wysłanych i roboczych mogą być odbierane przez Copilota, nawet jeśli ustawione są poufne etykiety.
Obecnie wiadomo, że Microsoft powoli wdraża poprawkę mającą zniwelować ten błąd. Nie jest jednak jasne, kiedy trafi ona do ogółu użytkowników.