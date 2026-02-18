Bezpieczeństwo

PKO BP właśnie poinformował klientów. Chodzi o stronę do logowania

PKO BP poinformował swoich klientów o poważnym zagrożeniu, które czeka na nich niemal na każdym kroku. Mowa o fałszywych stronach logowania do iPKO biznes. Dlatego bank czuje się w obowiązku nie tylko ostrzec o niebezpieczeństwie, ale także przypomnieć, jak się w takiej sytuacji zachować. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:18
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
PKO BP właśnie poinformował klientów. Chodzi o stronę do logowania

Przekierowanie do fałszywej strony może narazić na straty finansowe

Przestępcy próbują zmylić klientów iPKO biznes. Niestety, w dalszym ciągu, bardzo często im się udaje. Fałszywa strona jest tak łudząco podobna do prawdziwej, że część klientów biznesowych bez wahania wpisuje tam swoje dane logowania i to jest ten moment, kiedy traci dostęp do swojego rachunku. Wystarczy chwila nieuwagi. Spreparowane strony to nic innego, jak narzędzie do wyłudzania danych oraz pieniędzy. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Uważaj na fałszywe strony logowania iPKO biznes. Zanim zalogujesz się do serwisu, sprawdź dokładnie adres strony.

czytamy w komunikacie PKO BP. 

Przykład fałszywej strony iPKO biznes:

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon MOTOROLA Moto G86 Power 5G 12/256GB 6.67" 120Hz Niebieski
Smartfon MOTOROLA Moto G86 Power 5G 12/256GB 6.67" 120Hz Niebieski
0 zł
1399 zł - najniższa cena
Kup teraz 1399 zł
Smartfon MOTOROLA Edge 50 Neo 5G 12/512GB 6.4" 120Hz Brązowy
Smartfon MOTOROLA Edge 50 Neo 5G 12/512GB 6.4" 120Hz Brązowy
0 zł
1499 zł - najniższa cena
Kup teraz 1499 zł
Smartfon MOTOROLA Edge 50 Neo 5G 12/512GB 6.4" 120Hz Beżowy
Smartfon MOTOROLA Edge 50 Neo 5G 12/512GB 6.4" 120Hz Beżowy
0 zł
1499 zł - najniższa cena
Kup teraz 1499 zł
Advertisement
PKO BP właśnie poinformował klientów. Chodzi o stronę do logowania
PKO BP

PKO Bank Polski: jak nie wpaść w pułapkę?

PKO Bank Polski przypomina, że istnieją podstawowe zasady bezpieczeństwa, których należy zawsze przestrzegać.

  1. Najlepiej, samodzielnie wpisywać adres serwisu iPKO biznes w oknie przeglądarki. Można też skorzystać z przycisku "Zaloguj" na oficjalnej stronie banku.
  2. Należy pamiętać, że linki do fałszywych stron bardzo często znajdują się w reklamach w wyszukiwarce i wyglądają jak zwykłe wyniki wyszukiwania.
  3. Oficjalna korespondencja od banku (maile, SMS-y) nigdy nie zawiera linków.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jedynym dobrym rozwiązaniem będzie skontaktowanie się z infolinią banku, której numer widnieje na oficjalnej stronie PKO BP. 

Słuchawki bezprzewodowe Philips Fidelio L4
Image
telepolis
banki PKO Bank Polski PKO Bank Polski oszustwo PKO BP ostrzeżenie ostrzeżenie pko bp
Zródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl
Źródła tekstu: PKO Bank Polski