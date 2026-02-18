PKO BP właśnie poinformował klientów. Chodzi o stronę do logowania

Przekierowanie do fałszywej strony może narazić na straty finansowe

Przestępcy próbują zmylić klientów iPKO biznes. Niestety, w dalszym ciągu, bardzo często im się udaje. Fałszywa strona jest tak łudząco podobna do prawdziwej, że część klientów biznesowych bez wahania wpisuje tam swoje dane logowania i to jest ten moment, kiedy traci dostęp do swojego rachunku. Wystarczy chwila nieuwagi. Spreparowane strony to nic innego, jak narzędzie do wyłudzania danych oraz pieniędzy.