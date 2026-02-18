PKO BP właśnie poinformował klientów. Chodzi o stronę do logowania
PKO BP poinformował swoich klientów o poważnym zagrożeniu, które czeka na nich niemal na każdym kroku. Mowa o fałszywych stronach logowania do iPKO biznes. Dlatego bank czuje się w obowiązku nie tylko ostrzec o niebezpieczeństwie, ale także przypomnieć, jak się w takiej sytuacji zachować.
Przekierowanie do fałszywej strony może narazić na straty finansowe
Przestępcy próbują zmylić klientów iPKO biznes. Niestety, w dalszym ciągu, bardzo często im się udaje. Fałszywa strona jest tak łudząco podobna do prawdziwej, że część klientów biznesowych bez wahania wpisuje tam swoje dane logowania i to jest ten moment, kiedy traci dostęp do swojego rachunku. Wystarczy chwila nieuwagi. Spreparowane strony to nic innego, jak narzędzie do wyłudzania danych oraz pieniędzy.
Uważaj na fałszywe strony logowania iPKO biznes. Zanim zalogujesz się do serwisu, sprawdź dokładnie adres strony.
Przykład fałszywej strony iPKO biznes:
PKO Bank Polski: jak nie wpaść w pułapkę?
PKO Bank Polski przypomina, że istnieją podstawowe zasady bezpieczeństwa, których należy zawsze przestrzegać.
- Najlepiej, samodzielnie wpisywać adres serwisu iPKO biznes w oknie przeglądarki. Można też skorzystać z przycisku "Zaloguj" na oficjalnej stronie banku.
- Należy pamiętać, że linki do fałszywych stron bardzo często znajdują się w reklamach w wyszukiwarce i wyglądają jak zwykłe wyniki wyszukiwania.
- Oficjalna korespondencja od banku (maile, SMS-y) nigdy nie zawiera linków.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jedynym dobrym rozwiązaniem będzie skontaktowanie się z infolinią banku, której numer widnieje na oficjalnej stronie PKO BP.