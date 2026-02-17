Action dopieszcza kierowców. Wystarczy 74,49 zł i masz spokój

Pompka do zadań specjalnych

Pompka Varo sprawi, że pot i zmęczenie będą Wam obce. Wystarczy dobrać końcówkę i wszystko dzieje się samo, precyzyjnie i bez zbędnego machania rękami. Maksymalne ciśnienie sięga 150 psi / 10,4 barów, co sprawia, że nada się zarówno do piłek czy materacy, jak i do pompowania dętek.

Funkcja latarki przyda się w najmniej oczekiwanych momentach

Dostępnych mamy kilka trybów, które łatwo dopasujemy do rodzaju pompowanej rzeczy, a na wyświetlaczu stale monitorowane jest ciśnienie. To bardzo ważne szczególnie dla miłośników jednośladów, którzy dokonują korekty ciśnienia w kołach w zależności od rodzaju podłoża.

Długi wężyk i komplet wymiennych końcówek zapewniają wygodę i uniwersalność

Wydajność i mobilność

Akumulator o pojemności 2000 mAh z powodzeniem wystarczy na kilka pełnych pompowań, dzięki czemu jedno, małe i lekkie urządzenie może zasilić nawet małą wycieczkę rowerową. Dodatkowym atutem jest wbudowana latarka, nieoceniony kompan nieplanowanych utrudnień w terenie.

Urządzenie znajdziesz w alejce "Samochód"