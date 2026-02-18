Komputer jak konsola? Z tą nową obudową i zasilaczem to możliwe

Amerykański producent podzespołów komputerowych rozszerzył swoje portfolio. Tym razem NZXT celuje w fanów małych komputerów, a do sklepów trafia obudowa i zasilacz. Mowa dokładniej o modelach H2 Flow oraz C850, które zadebiutowały już na całym świecie. Dodatkowo w Stanach Zjednoczonych sprzedawane są gotowe PC zbudowane na ich podstawie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Sugerowane ceny w Europie ustalono na 639 i 675 złotych

NZXT H2 Flow to pionowa konstrukcja o wymiarach 435 x 181 x 263 mm i masie 4,55 kg. W środku zamontujemy płyty główne mITX; chłodzenia procesora o wysokości do 75 mm; karty graficzne o długości do 331 mm (w zestawie dostajemy riser PCIe 5.0) i zasilacze SFX lub SFX-L. Dla nośników danych przewidziano dwa miejsca 2,5".

Pod względem wentylacji zmieścimy tutaj do czterech wentylatorów - dwa 140-/120-milimetrowe na froncie i dwa mniejsze na górze (tutaj znalazły się już fabryczne jednostki NZXT F120Q). Niemal wszystkie panele to drobny mesh poprawiający cyrkulację powietrza. Fani chłodzenia cieczą mogą pokusić się o zestawy AiO 280 mm.

Panel I/O znalazł się z przodu, przy dolnej krawędzi. Gości on dwa USB 3.2 Gen 1 typu A, jedno USB 3.2 Gen 2x2 typu C i złącze słuchawkowe.

W przypadku NZXT C850 mówimy o modularnym zasilaczu w standardzie ATX 3.1 i formacie SFX, który ma wymiary 125 x 64 x 100 mm. Platforma nie została zdradzona, ale korzysta ona z pojedynczej linii +12 V (do 70,8 A) oraz japońskich kondensatorów. Dodatkowo mówimy o wysokiej sprawności potwierdzonej certyfikatem 80 PLUS Gold i Cybenetics Platinum.

Opisywane PSU posiada elastyczne przewody, w tym wiązkę 12V-2x6 (16-pin) dla serii NVIDIA GeForce RTX 5000 i nowszych kart graficznych. Nie zabrakło też szeregu zabezpieczeń jak OVP, UVP, SCP, OTP, OPP i OCP.