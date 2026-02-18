Sprzęt

Samsung chwali się nowymi aparatami. Za tydzień premiera Galaxy S26

Samsung zapowiedział nowe narzędzia do obróbki zdjęć w swoich urządzeniach. Producent stawia na rozwój sztucznej inteligencji i sterowanie głosem.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 13:41
7
Edycja zdjęć za pomocą komend głosowych

Koreańska firma opublikowała krótki komunikat zapowiadający zmiany w oprogramowaniu aparatów w smartfonach Galaxy. Użytkownicy w kilka sekund zamienią zdjęcie dzienne na nocne. Oprogramowanie pozwoli także na odtworzenie brakujących elementów na obrazie. Producent podaje tu przykład uzupełnienia odgryzionego fragmentu ciasta.

Wszystkie operacje użytkownik wykona za pomocą poleceń głosowych.

Samsung stale rozwija platformę Galaxy AI. Nowe rozwiązania połączą robienie zdjęć i ich modyfikację w jednym miejscu. Funkcje te pozwolą na łączenie wielu kadrów bez konieczności przełączania się między różnymi aplikacjami. Proces edycji ma odbywać się bezpośrednio na telefonie i nie będzie wymagał specjalistycznej wiedzy.

U podstaw tej ewolucji leży przekonanie, że kreatywność nie powinna być ograniczona umiejętnościami technicznymi czy doświadczeniem. Od fotografowania po edycję, aparat w smartfonie dyskretnie na nowo zdefiniował to, co możliwe. Teraz każdy może tworzyć filmowe produkcje, śledzić gwiazdy na nocnym niebie czy robić zdjęcia bogate w detale – nawet przy słabym oświetleniu. A dzięki naturalnemu, multimodalnemu wprowadzaniu danych, edycja staje się tak prosta, jak użycie kilku słów do wyrażenia tego, co masz na myśli.

wyjaśnia Samsung

Premiera serii Samsung Galaxy S26

Komunikat stanowi wstęp do premiery nadchodzących flagowców. W tekście znalazła się informacja o zastosowaniu najjaśniejszego obiektywu w historii całej serii Galaxy. Pełną specyfikację sprzętu i nowe funkcje poznamy już w przyszłym tygodniu.

Oficjalna prezentacja smartfonów Samsung Galaxy S26 odbędzie się 25 lutego 2026 roku. Wydarzenie Galaxy Unpacked zostanie zorganizowane w San Francisco. Transmisja z premiery rozpocznie się o godzinie 19:00 czasu polskiego.

By lepiej się przygotować na nadchodzącą premierę, zajrzyj pod ten adres. Dowiesz się tam między innymi, jakie bonusy przygotował producent.

telepolis
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Samsung