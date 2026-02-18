Samsung chwali się nowymi aparatami. Za tydzień premiera Galaxy S26

U podstaw tej ewolucji leży przekonanie, że kreatywność nie powinna być ograniczona umiejętnościami technicznymi czy doświadczeniem. Od fotografowania po edycję, aparat w smartfonie dyskretnie na nowo zdefiniował to, co możliwe. Teraz każdy może tworzyć filmowe produkcje, śledzić gwiazdy na nocnym niebie czy robić zdjęcia bogate w detale – nawet przy słabym oświetleniu. A dzięki naturalnemu, multimodalnemu wprowadzaniu danych, edycja staje się tak prosta, jak użycie kilku słów do wyrażenia tego, co masz na myśli.

wyjaśnia Samsung