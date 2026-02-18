Zajrzą Polakom do samochodów. Grozi nawet 500 zł mandatu

Prowadzisz samochód? Nie trzymaj w ręce telefonu

Jak przypomina dziennik.pl, korzystanie ze smartfona podczas prowadzenia samochodu aż czterokrotnie zwiększa ryzyko wypadku. Przyjmuje się, że kierowca zaabsorbowany rozmową telefoniczną reaguje średnio o 30 procent wolniej niż w normalnych warunkach. To niebezpieczne zarówno jeśli chodzi o hamowanie, jak i utrzymanie bezpiecznej odległości od innych pojazdów. O pisaniu wiadomości tekstowych nawet nie wspominamy. To już bywa porównywane do prowadzenia auta pod wpływem alkoholu lub innych używek. W momencie wykonywania tej czynności, wzrok kierowcy odrywa się od drogi, a uwaga koncentruje jedynie na ekranie urządzenia. Oznacza to, że samochód porusza się "w ciemno" przez kilka sekund.

Korzystanie z telefonu podczas jazdy - co mówi prawo?

Art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, mówi jasno - kierującemu pojazdem zabrania się korzystania podczas jazdy z telefonu, który wymaga trzymania w ręce. Przepis odnosi się nie tylko do rozmów, ale także do każdego korzystania z urządzenia, który wymaga trzymania go w ręce (zatem sprawdzanie nawigacji także wchodzi w grę).

Dlatego też należy uważać także podczas korzystania z nawigacji, w ten sposób. Jeśli korzystamy z niej niewłaściwie, także możemy zostać ukarani mandatem. Jeśli kierowca korzysta z map, trzymając telefon w dłoni, także postępuje niezgodnie z zasadami. Jeśli policja go na tym przyłapie, czekają go także konsekwencje finansowe.

Telefony w dłoni - coraz ostrzejsze kary

Kary od jakiegoś czasu jedynie się zaostrzają. Dziś za trzymanie telefonu w ręce w trakcie jazdy zapłacimy do 500 zł mandatu oraz otrzymamy 12 punktów karnych. Kilka lat temu, były to znacznie mniej dotkliwe konsekwencje.