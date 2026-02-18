Przyzwoity smartfon za 299 zł? To nie żart, a prawdziwa okazja
Nie każdy potrzebuje flagowca. Dla wielu osób smartfon to po prostu telefon, na którym od czasu do czasu sprawdzą coś w internecie, obejrzą YouTube, posłuchają muzyki, czy zalogują się do banku. W takim wypadku wyznają zasadę, że im taniej, tym lepiej.
Oczywiście zasada ta nie zawsze się sprawdza, ponieważ skrajnie niski budżet potrafi się przełożyć na skrajnie złe działanie. Na szczęście istnieją godne polecenia konstrukcje, które nie kosztują fortuny, a Motorola Moto G06 jest jedną z nich. Zwłaszcza w promocji, która obniża cenę tego urządzenia do jedynie 299 zł.
Motorola Moto G06
Czy jest to budżetowiec? A i owszem. Mamy tu 6,88-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości HD+ i odświeżaniu 120 Hz, czyli częsty widok w niskiej półce cenowej. Sercem urządzenia jest natomiast Helio G81 Extreme, czyli również dość tani, ale zarazem przyzwoity procesor. Wspiera go natomiast 4 GB RAM. Czy to mało? Owszem, ale nie zbyt mało, aby system działał poprawnie. Natomiast w najbliższych latach raczej nie musimy się obawiać wymuszonego przeskoku na wyższą pamięć operacyjną z powodu kryzysu na rynku pamięci.
64 GB pamięci wbudowanej również nie robi większego wrażenia, chociaż slot kart microSD częściowo rozwiązuje tę kwestię. Mamy tu także NFC, co w tak tanim urządzeniu jest niespotykane, a także coraz rzadziej widziane złącze słuchawkowe Jack 3.5 mm. Aparat to natomiast 50 Mpix, które robi dość przeciętne zdjęcia.
Na uwagę zasługuje także bateria 5200 mAh, chociaż o szybkim ładowaniu możemy tu zapomnieć: 10 W to maksymalna moc, jaką przyjmie. Za to odporność na pył i wodę w ramach normy IP64 jest kolejnym miłym dodatkiem.
Krótko mówiąc, jest to bardzo przyzwoity smartfon jak na 299 zł. Nie robi szału pod żadnym względem, ale też nie ma żadnej wyraźnej wady, która przekreślałaby jego sensowność w najmniej wymagającej grupie docelowej, lub jako dodatkowy smartfon dla kogoś, kto prowadzi aktywny tryb życia.