Przyzwoity smartfon za 299 zł? To nie żart, a prawdziwa okazja

Oczywiście zasada ta nie zawsze się sprawdza, ponieważ skrajnie niski budżet potrafi się przełożyć na skrajnie złe działanie. Na szczęście istnieją godne polecenia konstrukcje, które nie kosztują fortuny, a Motorola Moto G06 jest jedną z nich. Zwłaszcza w promocji, która obniża cenę tego urządzenia do jedynie 299 zł.

Dalsza część tekstu pod wideo

Motorola Moto G06

Czy jest to budżetowiec? A i owszem. Mamy tu 6,88-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości HD+ i odświeżaniu 120 Hz, czyli częsty widok w niskiej półce cenowej. Sercem urządzenia jest natomiast Helio G81 Extreme, czyli również dość tani, ale zarazem przyzwoity procesor. Wspiera go natomiast 4 GB RAM. Czy to mało? Owszem, ale nie zbyt mało, aby system działał poprawnie. Natomiast w najbliższych latach raczej nie musimy się obawiać wymuszonego przeskoku na wyższą pamięć operacyjną z powodu kryzysu na rynku pamięci.

64 GB pamięci wbudowanej również nie robi większego wrażenia, chociaż slot kart microSD częściowo rozwiązuje tę kwestię. Mamy tu także NFC, co w tak tanim urządzeniu jest niespotykane, a także coraz rzadziej widziane złącze słuchawkowe Jack 3.5 mm. Aparat to natomiast 50 Mpix, które robi dość przeciętne zdjęcia.

Na uwagę zasługuje także bateria 5200 mAh, chociaż o szybkim ładowaniu możemy tu zapomnieć: 10 W to maksymalna moc, jaką przyjmie. Za to odporność na pył i wodę w ramach normy IP64 jest kolejnym miłym dodatkiem.