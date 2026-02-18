Tech

NVIDIA rozwiodła się z Arm. Zyskano na tym 140 milionów dolarów

Lider na rynku kart graficznych i sprzętu do pracy ze sztuczną inteligencją już definitywnie nie wchłonie firmy związanej z architekturą ARM.

NVIDIA domknęła rozdział swojej niedoszłej megafuzji z Arm Holdings. Według najnowszych informacji, amerykański gigant sprzedał wszystkie swoje akcje Arm - 1,1 miliona sztuk o wartości ok. 140 milionów dolarów według wyceny z momentu publikacji informacji. Co istotne, transakcja miała zostać przeprowadzona w czwartym kwartale 2025 roku, a dopiero teraz wyszła na światło dzienne w dokumentach.

Zieloni nadal będą licencjonować prawa do architektury ARM

To symboliczne zakończenie historii, która zaczęła się głośno w 2020 roku, gdy NVIDIA ogłosiła plan przejęcia Arm za 40 miliardów dolarów. Finalnie do transakcji nie doszło, bo regulatorzy z Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej mieli obawy o osłabienie konkurencji i hamowanie innowacji. Kosztowało to Zielonych aż 1,25 miliarda dolarów opłaty z tytułu zerwania umowy.

Sprzedaż akcji nie oznacza jednak całkowitego rozwodu. NVIDIA nadal pozostaje licencjobiorcą i partnerem Arm, bo rozwija własne procesory serwerowe oparte o tę architekturę, takie jak Grace i Vera, które mają rywalizować w centrach danych z klasycznymi układami x86 od AMD i Intela.

Firma opiera się również na rozwiązaniach Arm w platformach Jetson, wykorzystywanych m.in. w robotyce i urządzeniach brzegowych do AI. Innymi słowy NVIDIA może już nie mieć akcji Arm, ale w praktyce wciąż będzie wykorzystywać jej technologie w wielu liniach produktowych.

Warto też dodać, że układanka IP w świecie NVIDII jest bardziej złożona niż mogłoby się wydawać. W samych GPU firma od lat mocno inwestuje w własne mikrokontrolery oparte o RISC-V, a jednocześnie utrzymuje udziały w innych spółkach technologicznych, takich jak CoreWeave czy Synopsys.

