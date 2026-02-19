Aktualizacja Google Chrome. Tej zmiany pewnie nawet nie zauważyłeś

Google Chrome to przeglądarka używana przez ponad 2/3 użytkowników urządzeń mobilnych. Teraz otrzymała małą aktualizację. Tak drobną, że większość może nawet nie zauważyć zmiany, która nastąpiła.

Dalsza część tekstu pod wideo

Aktualizacja Google Chrome

Google systematycznie aktualizuje przeglądarkę Chrome w wersji na Androida. Czasami wprowadzane zmiany są naprawdę duże i mają albo poprawić bezpieczeństwo, albo wrażenia z użytkowania. Jednak jeszcze częściej są to niewielkie nowości, które na pierwszy rzut oka trudno w ogóle zauważyć. Tak też jest w tym przypadku.

To, co zmieniło się w Google Chrome 145 w wersji na Androida, to ikona strony domowej przy pasku adresu, który Google nazywa Omnibox. Wcześniej był to domek z widocznym dachem. Teraz jest to domek z zarysowanymi drzwiami. Kliknięcie ikony robi dokładnie to, co powinno, czyli przenosi na stronę domową przeglądarki. Jaka ona będzie, możemy ustawić sami w ustawieniach Chrome'a.