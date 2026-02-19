Aktualizacja Google Chrome. Tej zmiany pewnie nawet nie zauważyłeś
Google wprowadził zmianę w aplikacji Google Chrome w wersji na Androida. Podejrzewam, że większość użytkowników nawet jej nie zauważyła.
Google Chrome to przeglądarka używana przez ponad 2/3 użytkowników urządzeń mobilnych. Teraz otrzymała małą aktualizację. Tak drobną, że większość może nawet nie zauważyć zmiany, która nastąpiła.
Aktualizacja Google Chrome
Google systematycznie aktualizuje przeglądarkę Chrome w wersji na Androida. Czasami wprowadzane zmiany są naprawdę duże i mają albo poprawić bezpieczeństwo, albo wrażenia z użytkowania. Jednak jeszcze częściej są to niewielkie nowości, które na pierwszy rzut oka trudno w ogóle zauważyć. Tak też jest w tym przypadku.
To, co zmieniło się w Google Chrome 145 w wersji na Androida, to ikona strony domowej przy pasku adresu, który Google nazywa Omnibox. Wcześniej był to domek z widocznym dachem. Teraz jest to domek z zarysowanymi drzwiami. Kliknięcie ikony robi dokładnie to, co powinno, czyli przenosi na stronę domową przeglądarki. Jaka ona będzie, możemy ustawić sami w ustawieniach Chrome'a.
Jeśli chcecie sprawdzić, jaką wersję przeglądarki macie na swoim telefonie, to musicie przejść do ustawień, aplikacji i znaleźć na liście Google Chrome. Ikona strony domowej została zmieniona w wydaniu oznaczonym jako 145.