Onet wyciąga wtyczkę. Nic już nie zrobisz w ten sposób

Koniec darmowego Outlooka i Thunderbirda

Grupa Onet zapowiedziała nową strategię, która wejdzie w życie 31 marca 2026 roku. Od tego dnia sposób łączenia się ze skrzynką pocztową ulegnie zmianie. Bezpłatny dostęp do wiadomości będzie możliwy już tylko na dwa sposoby. Pierwszym jest logowanie przez stronę internetową, a drugim oficjalna aplikacja mobilna.

Dalsza część tekstu pod wideo

Osoby przyzwyczajone do własnych programów pocztowych muszą przygotować się na wydatki. Popularne aplikacje, jak Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird czy systemowe programy w telefonach przestaną działać na darmowych kontach. Dostęp przez nie będzie wymagał opłat.

Protokół IMAP tylko w pakietach

Obsługa poczty przez zewnętrzne programy opiera się na protokole IMAP. Onet zdecydował o przeniesieniu tej funkcji wyłącznie do płatnych pakietów. Użytkownik, który chce zachować wygodę obsługi poczty w ulubionym programie, musi wykupić subskrypcję.

Operator tłumaczy te kroki chęcią uporządkowania usług i modernizacją. Wskazuje na rozwój własnej aplikacji oraz systemów bezpieczeństwa. Wprowadzenie opłat ma pozwolić na dalsze utrzymanie stabilności serwerów i walkę ze spamem.

POP3 znika całkowicie

Ważną zmianą techniczną jest całkowite wycofanie obsługi protokołu POP3. Jest to starszy standard pobierania poczty. Od końca marca przestanie on funkcjonować dla wszystkich użytkowników. Oznacza to konieczność zmiany konfiguracji programów na IMAP, co wiąże się ze wspomnianymi opłatami.

Wyłączona zostanie również funkcja pobierania wiadomości z tak zwanych kont zewnętrznych. Wyjątkiem od nowych reguł są jedynie posiadacze "kont wieczystych". Ta wąska grupa użytkowników zachowa dostęp do protokołu IMAP bez dodatkowych kosztów.

Ile trzeba zapłacić

Dla pozostałych osób Onet przygotował ofertę płatną. Dostępne są pakiety Poczta Plus oraz Poczta Standard. Aby zachęcić do migracji, firma oferuje kody rabatowe. Roczny pakiet Poczta Plus po obniżce kosztuje 4,95 zł miesięcznie.