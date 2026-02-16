Nokia dopięła swego. ASUS i Acer z zakazem sprzedaży

Sąd w Monachium wydał wyrok w sprawie sporu między firmami ASUS i Acer oraz Nokią. Stwierdzono, że tajwańscy producenci naruszyli patenty dotyczące kodeka wideo H.265 (HEVC). W konsekwencji wydano zakaz oferowania, wprowadzania do obrotu oraz importu szeregu urządzeń, głównie laptopów, tabletów i gotowych zestawów komputerowych.

Sklepy nadal mogą sprzedawać, ale tylko do wyczerpania zapasów

Reakcja obu firm była natychmiastowa - Acer wstrzymał sprzedaż w swoim niemieckim sklepie internetowym, pozostawiając w ofercie głównie monitory i peryferia. W przypadku ASUSa wiele stron produktowych jest niedostępnych, a sprzedaż bezpośrednia też została zaniechana.

Co ważne, wyrok dotyczy producentów, nie detalistów. Sklepy takie jak Amazon, MediaMarkt i inne nadal mogą wyprzedawać zapasy magazynowe, ale bez nowych dostaw oferta może w najbliższych tygodniach wyraźnie się skurczyć i/lub ceny znacznie wzrosną.

Teoretycznie możliwe byłoby wyłączenie części funkcji poprzez aktualizacje firmware - co zrobiła już konkurencja jak Dell i HP - lub większe postawienie na alternatywne kodeki. W praktyce oznaczałoby to poważne ograniczenia funkcjonalne i ryzyko problemów z kompatybilnością.

Co dalej? Niemcy zostaną rynkiem gorszego sortu?

Kolejnym krokiem będzie najpewniej apelacja. Acer potwierdził, że analizuje dalsze działania prawne. ASUS nie komentuje sprawy, ale według doniesień również przygotowuje odwołanie. Kluczowe będzie to, czy uda się uzyskać zawieszenie wykonania wyroku na czas postępowania apelacyjnego.