Sprzęt

Nokia dopięła swego. ASUS i Acer z zakazem sprzedaży

Technologiczni giganci przegrali w niemieckim sądzie. Efekt? Natychmiastowe wstrzymanie sprzedaży. Obaj jednak szykują się do apelacji.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 17:52
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Nokia dopięła swego. ASUS i Acer z zakazem sprzedaży

Sąd w Monachium wydał wyrok w sprawie sporu między firmami ASUS i Acer oraz Nokią. Stwierdzono, że tajwańscy producenci naruszyli patenty dotyczące kodeka wideo H.265 (HEVC). W konsekwencji wydano zakaz oferowania, wprowadzania do obrotu oraz importu szeregu urządzeń, głównie laptopów, tabletów i gotowych zestawów komputerowych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Sklepy nadal mogą sprzedawać, ale tylko do wyczerpania zapasów

Reakcja obu firm była natychmiastowa - Acer wstrzymał sprzedaż w swoim niemieckim sklepie internetowym, pozostawiając w ofercie głównie monitory i peryferia. W przypadku ASUSa wiele stron produktowych jest niedostępnych, a sprzedaż bezpośrednia też została zaniechana.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 15.6" IPS 144Hz R5-220 32GB RAM 512GB SSD GeForce RTX5050
Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 15.6" IPS 144Hz R5-220 32GB RAM 512GB SSD GeForce RTX5050
0 zł
4499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4499.99 zł
Laptop HP Victus 15-FB3015NW 15.6" IPS 144Hz Ryzen AI 7 350 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5060 DLSS 4 Windows 11 Home
Laptop HP Victus 15-FB3015NW 15.6" IPS 144Hz Ryzen AI 7 350 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5060 DLSS 4 Windows 11 Home
0 zł
4999 zł - najniższa cena
Kup teraz 4999 zł
Laptop ASUS Vivobook S14 S3407CA-LY008W 14" IPS Ultra 7-255H 16GB RAM 1TB SSD Windows 11 Home
Laptop ASUS Vivobook S14 S3407CA-LY008W 14" IPS Ultra 7-255H 16GB RAM 1TB SSD Windows 11 Home
0 zł
4249 zł - najniższa cena
Kup teraz 4249 zł
Advertisement

Co ważne, wyrok dotyczy producentów, nie detalistów. Sklepy takie jak Amazon, MediaMarkt i inne nadal mogą wyprzedawać zapasy magazynowe, ale bez nowych dostaw oferta może w najbliższych tygodniach wyraźnie się skurczyć i/lub ceny znacznie wzrosną.

Teoretycznie możliwe byłoby wyłączenie części funkcji poprzez aktualizacje firmware - co zrobiła już konkurencja jak Dell i HP - lub większe postawienie na alternatywne kodeki. W praktyce oznaczałoby to poważne ograniczenia funkcjonalne i ryzyko problemów z kompatybilnością.

Co dalej? Niemcy zostaną rynkiem gorszego sortu?

Kolejnym krokiem będzie najpewniej apelacja. Acer potwierdził, że analizuje dalsze działania prawne. ASUS nie komentuje sprawy, ale według doniesień również przygotowuje odwołanie. Kluczowe będzie to, czy uda się uzyskać zawieszenie wykonania wyroku na czas postępowania apelacyjnego.

Warto przypomnieć, że to nie pierwszy taki przypadek. Spór o patenty Nokii dotknął wcześniej m.in. chińskiego producenta telewizorów - Hisense, który zdecydował się jednak na ugodę i globalną umowę licencyjną. 

ASUS ExpertBook B1503CVA-S71645X Łatwy w naprawie
Image
telepolis
acer Asus laptop niemcy nokia hevc H.265
Zródła zdjęć: Telepolis / Lech Okoń
Źródła tekstu: HardwareLuxx, VideoCardz, oprac. własne