Tytanowy zegarek z baterią na miesiąc trafia do Polski

Jasny ekran i tytanowa obudowa

Amazfit T-Rex Ultra 2 to zegarek o podwyższonej odporności na uszkodzenia. Producent wyposażył go w ekran AMOLED o przekątnej 1,5 cala. Chroni go szkło szafirowe. Maksymalna jasność wyświetlacza wynosi 3000 nitów. Tył koperty, ramkę i przyciski wykonano z tytanu piątego stopnia. Urządzenie wraz z paskiem waży 89,2 grama. Sprzęt pracuje poprawnie w temperaturach sięgających minus 30 stopni Celsjusza.

Dalsza część tekstu pod wideo

Smartwatch czerpie energię z akumulatora o pojemności 870 mAh. Standardowy czas pracy na jednym ładowaniu wynosi aż 30 dni. Przy intensywnym używaniu, z włączonym modułem GPS i ekranem Always-On Display, zapas energii wystarczy na 28 godzin. Amazfit T-Rex Ultra 2 ma wbudowaną latarkę. Użytkownik ma do wyboru światło białe o mocy 200 luksów oraz światło zielone. W trybie Boost siła światła wzrasta do 300 luksów. Dostępny jest też tryb ostrzegawczy SOS.

Mapy offline i analiza treningu

Nowy model Amazfit ma 64 GB pamięci na dane. Przestrzeń tę można wykorzystać na bezpłatne mapy topograficzne. Zegarek obsługuje nawigację w trybie offline. Dokładne pozycjonowanie zapewnia system oparty na sześciu układach satelitarnych, w tym GPS i Galileo. Użytkownik widzi wskazówki trasy bez konieczności zabierania telefonu.

Smartwatch pozwala na śledzenie 170 dyscyplin sportowych. Oprogramowanie zbiera dane z treningu i oblicza czas potrzebny na regenerację organizmu. System umożliwia instalację kilkuset dodatkowych narzędzi z poziomu aplikacji Zepp App. Znajdują się tam programy do monitorowania natlenienia krwi w górach oraz wykrywania infekcji. Zegarek współpracuje z zewnętrznymi akcesoriami jak opaska Helio Strap czy pierścień Helio Ring. Europejski wariant wspiera płatności zbliżeniowe NFC.

Dodatkowe informacje o zegarku znajdziesz w tym dokumencie PDF.

Dostępność i cena