Wiadomości

Play daje 200 GB za 35 zł. Bez długiej umowy w Virgin Mobile

Play ruszył z nową promocją dla klientów Virgin Mobile. Fioletowy operator oferuje pakiet danych w niskiej cenie. Usługa nie wymaga podpisywania długoterminowej umowy.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 12:35
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Play daje 200 GB za 35 zł. Bez długiej umowy w Virgin Mobile

Abonament 200 GB bez zobowiązań

W Virgin Mobile pojawiła się limitowana oferta abonamentowa. Użytkownicy otrzymują 200 GB Internetu w standardzie 5G, a także nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci. Cena usługi wynosi 35 zł miesięcznie. W pulę danych wliczone jest 12,03 GB do wykorzystania w roamingu na terenie Unii Europejskiej.

Dalsza część tekstu pod wideo

Klienci zawierają umowę na czas nieokreślony. Obowiązuje tylko miesięczny okres wypowiedzenia. Osoby przenoszące numer z innej sieci zyskują dodatkową zniżkę. Pierwszy miesiąc korzystania z usług jest dla nich całkowicie darmowy. Promocja trwa do 10 marca 2026 roku.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy A17 5G 4/128GB 6.7" 90Hz Szary SM-A176
Smartfon SAMSUNG Galaxy A17 5G 4/128GB 6.7" 90Hz Szary SM-A176
0 zł
999 zł - najniższa cena
Kup teraz 999 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S24 5G 8/256GB 6.2" 120Hz Fioletowy SM-S921
Smartfon SAMSUNG Galaxy S24 5G 8/256GB 6.2" 120Hz Fioletowy SM-S921
0 zł
2671.58 zł - najniższa cena
Kup teraz 2671.58 zł
Smartfon MYPHONE Hammer Construction 2 5G 6/128GB 6.58" 120Hz Czarno-srebrny
Smartfon MYPHONE Hammer Construction 2 5G 6/128GB 6.58" 120Hz Czarno-srebrny
0 zł
1359 zł - najniższa cena
Kup teraz 1359 zł
Advertisement

Podana wyżej miesięczna opłata zawiera 5 zł rabatu za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe.

Play daje 200 GB za 35 zł. Bez długiej umowy w Virgin Mobile

Szybka aktywacja przez wirtualną kartę eSIM

Operator daje klientom wybór w kwestii nośnika profilu. Abonenci mogą zamówić standardową fizyczną kartę SIM. Alternatywą jest cyfrowy standard eSIM. W drugim przypadku, po zakupie użytkownik otrzymuje na adres e-mail kod QR. Jego zeskanowanie pozwala od razu aktywować numer w telefonie. To całkowicie eliminuje czas oczekiwania na przesyłkę kurierską.

Ofertę można aktywować za pośrednictwem strony internetowej Virgin Mobile. Klienci mogą również skorzystać z infolinii telekomu. W tym celu należy dzwonić pod numer *222 wewnątrz sieci lub 799 555 222 z numerów innych operatorów.

Aktualne promocje w Play
Image
telepolis
play Virgin Mobile virgin mobile abonament umowa na czas nieokreślony 200 GB za 35 zł oferta limitowana
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, TK Kurikawa / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Play