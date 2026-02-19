Play daje 200 GB za 35 zł. Bez długiej umowy w Virgin Mobile

Abonament 200 GB bez zobowiązań

W Virgin Mobile pojawiła się limitowana oferta abonamentowa. Użytkownicy otrzymują 200 GB Internetu w standardzie 5G, a także nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci. Cena usługi wynosi 35 zł miesięcznie. W pulę danych wliczone jest 12,03 GB do wykorzystania w roamingu na terenie Unii Europejskiej.

Dalsza część tekstu pod wideo

Klienci zawierają umowę na czas nieokreślony. Obowiązuje tylko miesięczny okres wypowiedzenia. Osoby przenoszące numer z innej sieci zyskują dodatkową zniżkę. Pierwszy miesiąc korzystania z usług jest dla nich całkowicie darmowy. Promocja trwa do 10 marca 2026 roku.

Podana wyżej miesięczna opłata zawiera 5 zł rabatu za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe.

Szybka aktywacja przez wirtualną kartę eSIM

Operator daje klientom wybór w kwestii nośnika profilu. Abonenci mogą zamówić standardową fizyczną kartę SIM. Alternatywą jest cyfrowy standard eSIM. W drugim przypadku, po zakupie użytkownik otrzymuje na adres e-mail kod QR. Jego zeskanowanie pozwala od razu aktywować numer w telefonie. To całkowicie eliminuje czas oczekiwania na przesyłkę kurierską.