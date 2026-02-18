Wiadomości

PŚO rozbudowuje sieć. Kolejne domy w Polsce w zasięgu światłowodu

Polski Światłowód Otwarty (PŚO) powiększył swój zasięg. W styczniu przybyło kilkadziesiąt tysięcy nowych adresów z dostępem do szybkiej sieci. To wynik inwestycji w budowę i modernizację infrastruktury.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 16:29
0
Tysiące nowych gospodarstw w zasięgu

Operator rozbudował sieć optyczną. Objęła ona ponad 7,5 tysiąca nowych domów i mieszkań. Prace przeprowadzono w 103 miejscowościach. Najwięcej zyskał Gdańsk, gdzie podłączono 690 adresów. Na kolejnych miejscach znalazły się Koziegłowy z 533 adresami oraz Pysznica z 492 nowymi punktami.

Spółka zmodernizowała też istniejącą infrastrukturę HFC do standardu FTTH. Taka zmiana dotyczyła blisko 32 tysięcy gospodarstw. Dodatkowo, operator przyłączył ponad 1,4 tysiąca lokali ze środków europejskich. Zrealizowano to w ramach programu FERC (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027). Łącznie zasięg sieci powiększył się w styczniu o prawie 41 tysięcy gospodarstw domowych.

Ambitne plany i najnowsza technologia

Polski Światłowód Otwarty to operator hurtowy. Udostępnia on swoją sieć dostawcom detalicznym. Należą do nich Orange, Play, Plus, Netia, T-Mobile oraz firmy lokalne. Obecnie w zasięgu całej grupy jest ponad 4,3 miliona gospodarstw domowych w Polsce. Sieć światłowodowa dociera do ponad 1,4 miliona z nich.

PŚO rozbudowuje sieć. Kolejne domy w Polsce w zasięgu światłowodu
Zasięg sieci PŚO

PŚO stawia na technologię XGS-PON. Pozwala ona na przesyłanie danych z szybkością do 8 Gbit/s. Docelowy plan zakłada objęcie zasięgiem światłowodu ponad 6 milionów adresów w kraju. Prace inwestycyjne trwają w wielu rejonach Polski. W styczniu nowa infrastruktura pojawiła się między innymi w Warszawie, Krakowie, Szczecinie oraz kilkudziesięciu mniejszych miejscowościach.

Pełna lista miejscowości z nową siecią operatora wygląda tak: Agatówka, Antonowo, Babi Dół, Banino, Batycze, Bąków, Biała Podlaska, Białystok, Bojanów, Bolesławiec, Borkowo, Borowiec, Brzóza Królewska, Chwałowice, Cygany, Czaple, Dąbrowa, Dąbrowa Rzeczycka, Dąbrowica, Dąbrówka, Gdańsk, Gdynia, Giżycko, Glincz, Gliwice, Gniezno, Gorzyce, Grodzisko Dolne, Grodzisko Górne, Gwizdów, Harasiuki, Huta Deręgowska, Huta Krzeszowska, Huta Nowa, Jastkowice, Kalisz, Kępie Zaleszańskie, Kiełczów, Kłyżów, Kopki, Koszalin, Koziegłowy, Kraków, Krzaki, Krzeszów Dolny, Kulno, Legnica, Leźno, Leżajsk, Lipa, Lniska, Lublin, Łapino Kartuskie, Łódź, Majdan Golczański, Małkowo, Mosina, Mostki, Niestępowo, Nisko, Nowa Wieś, Nowa Wieś Przywidzka, Nowogrodziec, Nowy Tuchom, Oleśnica, Oława, Orliska, Osice, Ostrowite, Otomino, Ożanna, Ożarów Drugi, Ożarów Pierwszy, Pilchów, Piotrków Trybunalski, Piskorowice, Polkowice, Poznań, Pruszków, Przyjaźń, Przyszów, Pułtusk, Pysznica, Racławice, Radomyśl nad Sanem, Rawicz, Ruda, Ruda Śląska, Rudnik nad Sanem, Rumia, Rutki, Rzeczyca Długa, Sieraków, Skowierzyn, Skrzeszewo, Słomiana, Stale, Stalowa Wola, Stany, Stargard, Stary Nart, Suchy Dąb, Sulechów, Sulmin, Suwałki, Szczecin, Szyperki, Tomaszów Mazowiecki, Tuchom, Warszawa, Wądroże Małe, Wierzawice, Wilkowice, Wola Rzeczycka, Wólka Tanewska, Wrocław, Wrzelowiec, Zaklików, Zaleszany, Zamość, Zarzecze, Zbydniów, Zdziechowice Drugie, Zdziechowice Pierwsze, Żabno, Żukowo.

Zródła zdjęć: Flegere / Shutterstock,com, Polski Światłowód Otwarty
Źródła tekstu: Polski Światłowód Otwarty