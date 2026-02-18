PŚO rozbudowuje sieć. Kolejne domy w Polsce w zasięgu światłowodu

Tysiące nowych gospodarstw w zasięgu

Operator rozbudował sieć optyczną. Objęła ona ponad 7,5 tysiąca nowych domów i mieszkań. Prace przeprowadzono w 103 miejscowościach. Najwięcej zyskał Gdańsk, gdzie podłączono 690 adresów. Na kolejnych miejscach znalazły się Koziegłowy z 533 adresami oraz Pysznica z 492 nowymi punktami.

Spółka zmodernizowała też istniejącą infrastrukturę HFC do standardu FTTH. Taka zmiana dotyczyła blisko 32 tysięcy gospodarstw. Dodatkowo, operator przyłączył ponad 1,4 tysiąca lokali ze środków europejskich. Zrealizowano to w ramach programu FERC (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027). Łącznie zasięg sieci powiększył się w styczniu o prawie 41 tysięcy gospodarstw domowych.

Ambitne plany i najnowsza technologia

Polski Światłowód Otwarty to operator hurtowy. Udostępnia on swoją sieć dostawcom detalicznym. Należą do nich Orange, Play, Plus, Netia, T-Mobile oraz firmy lokalne. Obecnie w zasięgu całej grupy jest ponad 4,3 miliona gospodarstw domowych w Polsce. Sieć światłowodowa dociera do ponad 1,4 miliona z nich.

Zasięg sieci PŚO

PŚO stawia na technologię XGS-PON. Pozwala ona na przesyłanie danych z szybkością do 8 Gbit/s. Docelowy plan zakłada objęcie zasięgiem światłowodu ponad 6 milionów adresów w kraju. Prace inwestycyjne trwają w wielu rejonach Polski. W styczniu nowa infrastruktura pojawiła się między innymi w Warszawie, Krakowie, Szczecinie oraz kilkudziesięciu mniejszych miejscowościach.